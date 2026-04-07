Мнения аналитиков
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
07 апреля 2026 года 18:02
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: Сбербанк,"Транснефть" (прив.), ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "МТС" и "Интер РАО". "В условиях падения доходностей по вкладам и облигациям акции Сбера как стабильной дивидендной истории становится все привлекательнее, - считают аналитики. - К тому же имеется четкая тенденция к росту их доходности, что делает бумаги привлекательным инструментом в среднесрочных и долгосрочных портфелях. С операционной точки зрения результаты по-прежнему остаются сильными. Сбер может стать одним из бенефициаров смягчения геополитических рисков, получив в итоге доступ к части заблокированных активов. Потенциально это способно увеличить базу распределения прибыли в виде повышенных дивидендов". В рамках приближающегося дивидендного сезона акции "Транснефти" принесут акционерам одну из самых высоких дивидендных доходностей, которую стратеги БКС оценивают в 13,4%. "Начало конфликта на Ближнем Востоке привело к сильному росту мировых цен на нефть и временному снятию санкций на поставки российской нефти - весомые причины для увеличения объемов нефтедобычи в РФ, - указывают эксперты. - От этого выиграют не только нефтегазовые компании, но и Транснефть, предоставляющая инфраструктуру для транспортировки ресурсов. С учетом прибылей, которые зарабатывает компания, ее акции сейчас торгуются с хорошим дисконтом в 40%. На среднем и длинном горизонте рассмотрения этот дисконт может исчезнуть, за счет чего можно неплохо заработать". Компания "ИКС 5", в свою очередь, демонстрирует позитивные финансовые результаты: рост выручки составил 14,9%, чистая прибыль возросла на 19%, продажи цифровых бизнесов выросли на 30%, а EBITDA увеличилась на 49%.Акции "ИКС 5" входят в пятерку самых привлекательных дивидендных акций, по мнению аналитиков БКС. Ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев - 14,4%. Акции торгуются с дисконтом в 40% к среднеисторическому P/E. Стратеги БКС считают такую оценку привлекательной, учитывая перспективы роста бизнеса и прогноз дивдоходности 14% на год вперед. "МТС" работает в одном из самых устойчивых сегментов рынка - секторе телекоммуникаций, который менее других восприимчив к внешним рискам, что особенно актуально в условиях роста неопределенности в мире, - отмечают эксперты. - При этом EBITDA компании может дополнительно расти за счет рекламного и финансового сегментов, а также мер по оптимизации расходов. Бумага является одной из самых надежных дивидендных бумаг на рынке". "МТС" уже более двадцати лет ежегодно платит дивиденды. Сейчас бумаги телекоммуникационной компании являются одним из самых интересных дивидендных решений среди прочих российских бумаг, а также входят в топ-5 от аналитиков БКС по ожидаемой доходности на год вперед - около 15%. Драйвером роста может стать выход на рынок новых бизнесов. "У "Интер РАО" нулевой чистый долг, - подчеркивают стратеги. - Более того, есть большая чистая денежная позиция в 430 млрд руб. Хорошие процентные начисления на эту позицию увеличат общую дивидендную базу и принесут выгоду акционерам". Совет директоров компании уже рекомендовал дивиденды за 2025 год. Размер выплат будет несколько меньше, чем в прошлом году, но за счет снижения котировок акций доходность будет даже выше - около 10%, указывают в БКС. Компания работает в устойчивом сегменте электрогенерации и сбыта, ориентирована на внутренний рынок, а потому, на взгляд экспертов, слабее многих зависит от внешних рисков. "На горизонте 2028-2029гг ввод новых мощностей сможет серьезно улучшить финансовый результат, - прогнозирую они. - Компания достаточно дешево оценена рынком: текущий показатель P/E составляет всего 1,5x против исторических 4,8x, что дает дисконт практически в 70%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
07 апреля 2026 года 19:35
07 апреля 2026 года 19:35
Москва. 7 апреля. Российский рынок акций во вторник подрос по индексам на бумагах компаний-экспортеров на фоне волатильной нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $109 за баррель после роста днем выше $111) и снижения западных фондовых площадок в ожидании завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа для Ирана по открытию Ормузского пролива. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень недельной давности).
07 апреля 2026 года 19:33
Москва. 7 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3905 руб., что на 8,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
07 апреля 2026 года 19:04
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2750-2850 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
07 апреля 2026 года 18:36
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление, считает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин.
07 апреля 2026 года 17:29
Цена золота в ближайшие недели будет крайне волатильной, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". Цена золота остается в диапазоне $4600-4700/унц.
07 апреля 2026 года 16:47
Акции ПАО "Полюс" готовы к восстановлению от минимумов вместе с ценами на золото, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.
07 апреля 2026 года 16:01
"БКС Мир инвестиций" не рекомендует к покупке акции "Евротранса", говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина.
07 апреля 2026 года 15:24
Москва. 7 апреля. Китайский юань немного опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль слегка подрастает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4715 руб., что на 0,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
07 апреля 2026 года 15:21
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку во 2 квартале 2026 года на 100 б.п., полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко.
07 апреля 2026 года 14:41
ПАО "Лента" представляет интерес для частных инвесторов как качественная история роста в потребительском секторе, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина.
07 апреля 2026 года 14:04
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК).
07 апреля 2026 года 13:19
Технически индекс Мосбиржи сохраняет вероятность продолжения снижения с целью на уровне 2700 пунктов, говорится в обзоре эксперта "Финама" Игоря Додонова.
07 апреля 2026 года 12:21
Длинные рублевые госбумаги и валютные облигации остаются в фокусе внимания в расчете на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и ослабление рубля во втором полугодии 2026 года, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".
07 апреля 2026 года 11:34
Банк ПСБ подтверждает стратегию с фокусом на длинные рублевые госбумаги с фиксированной ставкой, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича.
07 апреля 2026 года 11:10
Оценка акций ПАО "Фикс Прайс" является фундаментально позитивной на горизонте года, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Марины Кичкайло. Совет директоров эмитента рекомендовал одобрить дивиденды в размере 0,11 руб. на обыкновенную акцию.
