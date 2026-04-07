Акции Полюса готовы к восстановлению - "Велес Капитал"

Акции ПАО "Полюс" готовы к восстановлению от минимумов вместе с ценами на золото, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Акции "Полюса" на фоне попыток золота вернуться к восходящему движению восстанавливаются от достигнутого в марте минимума с ноября 2025 года 2068 руб., констатирует эксперт.

В марте "Полюс" представил сильные финансовые результаты за 2-е полугодие 2025 года и весь год. Компания еще не объявила о рекомендации дивидендов по итогам всего 2025 года, при этом аналитик полагает, что совокупные выплаты в 2026 году составят 190-195 руб.

"С технической точки зрения акции "Полюса" пытаются удержать долгосрочный бычий тренд, линия которого наряду с нижней полосой Боллинджера недельного графика проходит у поддержки 2060 руб., - указывает Кожухова. - Вероятность скорого возвращения к годовому пику 2776,8 руб. возрастет при стабилизации выше 2400 руб., а повышение, вероятно, будет сопровождаться новыми историческими максимумами цен на золото, для которого в ближайшее время важным будет отвоевать отметку $4700/унц., а далее -$4850/унц. Ниже 2400 руб. можно ожидать движения акций "Полюса" в боковом диапазоне с рисками обновления годового минимума при неспособности золота развить повышение или отсутствии оптимизма на российском фондовом рынке в целом".

По мнению эксперта инвесткомпании, переломный момент по золоту может наступить при сохранении мировой геополитической напряженности и ослаблении доллара.

