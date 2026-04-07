Индекс Мосбиржи технически сохраняет риск снижения к 2700п - "Финам"

Технически индекс Мосбиржи сохраняет вероятность продолжения снижения с целью на уровне 2700 пунктов, говорится в обзоре эксперта "Финама" Игоря Додонова.

Российские фондовые индексы умеренно повышаются во вторник, продолжая позитивную динамику предыдущего дня, однако большинство участников торгов в сложившихся условиях предпочитают занимать выжидательную позицию, отыгрывая лишь отдельные корпоративные новости, констатирует аналитик.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи закрепился под нижней границей среднесрочного восходящего канала, а также 50-дневной скользящей средней. В связи с этим сохраняется вероятность продолжения снижения с целью на поддержке 2700 пунктов", - пишет Додонов.

