Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
В РФ растут закупки корпоративных VPN
В 1-м квартале т.г. количество госзакупок корпоративных VPN увеличилось на 22,6% в годовом выражении. За этот период по № 44-ФЗ (определяет закупки государственных и муниципальных учреждений) и по № 223-ФЗ (определяет закупки компаний с...
 
Банки начали компенсировать малому бизнесу рост издержек на НДС
Российские банки помогают своим бизнес-клиентам справиться с увеличением расходов после введения НДС на эквайринг. С января 2026 года эти услуги облагаются НДС в размере 22%. Ранее эти услуги были освобождены от налога, поэтому их фактическая...
 
По итогам года рост вознагражденеий топ-менеджерам крупных банков составил менее 3%
Суммарное вознаграждение ключевому менеджменту в 15 крупных банковских группах по итогам 2025 года превысило 63 млрд руб., следует из опубликованных отчетностей по МСФО. Рост за год оказался символическим - всего 2,8%, годом ранее совокупное...
 
07 апреля 2026 года 09:45

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 7 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Переговоры США и Ирана идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп. "Сейчас перед нами совсем другая группа людей... И мы с ними ведем переговоры... И как мне кажется, все идет неплохо", - сказал он в понедельник, выступая в Белом доме, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Ирана. Президент США отметил, что в этих переговорах участвует спецпосланник Стив Уиткофф.

Соглашение США с Ираном должно обеспечивать беспрепятственную транспортировку нефти, заявил Трамп. "Нам нужно заключить сделку (с Ираном - ИФ), которая меня устроит. И частью этой сделки должно быть беспрепятственное прохождение нефти и всего остального", - сказал он в понедельник в Белом доме, отвечая на вопрос о возможном соглашении с Ираном. По словам Трампа, "у них (иранцев - ИФ) есть время до завтра, восьми вечера по времени Восточного побережья (США)".

Президент США Трамп заявил в понедельник, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал президент в Белом доме. "После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал Трамп. "Завтра после 12 часов ночи все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться. (...) И это произойдет в течение четырех часов", - пояснил американский президент.

Днем ранее Трамп написал с использованием ненормативной лексики в соцсети Truth Social, что во вторник нанесет удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Между тем представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари назвал угрозы Трампа безосновательными и возникшими "из тупиковой ситуации, в которой он оказался".

Американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне надежд на прекращение огня на Ближнем Востоке. "Реальность такова, что мы, будем надеяться, постепенно приближаемся к какому-то разрешению ситуации" на Ближнем Востоке, полагает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. "В воздухе витает чувство оптимизма в преддверии предстоящего сезона отчетности, - отметил он. - Корпоративная Америка снова продемонстрирует уверенные результаты, что, вероятно, оправдает "бычий" рынок".

На этой неделе в США стартует очередной сезон отчетностей. Первой среди крупных компаний опубликует финансовые показатели Delta Air (в среду). Результаты и прогнозы авиаперевозчика позволят глубже оценить, насколько хорошо американские клиенты и компании смогут противостоять резкому росту цен на нефть и топливо из-за войны в Иране, пишет MarketWatch. Аналитики Уолл-стрит ожидают, что рост прибылей компаний из индекса S&P 500 в первом квартале составил 13,2%, по данным FactSet. Это будет шестой квартал подряд с двузначными темпами повышения показателя.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах во вторник. Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, где шестую неделю подряд продолжается военный конфликт. Японский фондовый индекс Nikkei 225 колеблется между ростом и снижением в ходе торгов. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%. Биржи Гонконга по-прежнему закрыты в связи с пасхальными праздниками. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 0,1%. Австралийский фондовый рынок, открывшийся после длинных выходных, уверенно растет, индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,5%.

Мировые цены на нефть поднимаются утром во вторник после новых угроз президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 1,62%, до $111,55 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 0,68%, до $109,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи растут в цене к этому времени на 2,61%, до $115,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,78%, до $112,40 за баррель.

Тем временем накануне стало известно, что Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 31,909 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,348 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 апреля увеличился на 0,06% и составил 120,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (4-6 апреля) прибавил 0,16%, поднявшись до 1265,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,37%), "РЖД-30" (+0,31%), "Славнефть-001Р-03" (+0,3%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,49%), "Почта России-001Р-10" (-0,25%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ЭнергоТехСервис" 9 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 001P-10 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не более 300 базисных пунктов. Установлена оферта через 2 года. Минимальная заявка при размещении составит 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-06 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 18% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 19,56% годовых. Структура эмиссии предусматривает амортизационное погашение: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 17,5% номинала в дату погашения. Индикативная дюрация выпуска составит около двух лет. Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста N6.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) 15 апреля c 11:00 по 15:00 мск проведет сбор заявок на два 10-летних выпуска облигаций: "фикс" серии 003Р-05 и флоатер серии 003Р-06. Общий планируемый объем займов составляет не менее 3 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. По "фиксу" выставлена оферта через 3 года, по флоатеру - через 1,5 года. Ориентир доходности "фикса" - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи (КБД) на сроке 3 года + 450 базисных пунктов. По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир надбавки - не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, они предназначены для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 18-19-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 18% годовых, а также привязало порядок определения ставки 10-го купона облигаций серии 001Р-08 к формуле: ключевая ставка ЦБ + 3% годовых. Оба выпуска десятилетние. Объем серии 001Р-04 составляет с учетом досрочных погашений 9,2 млрд рублей, серии 001Р-08 - 1 млрд рублей. По выпускам 21 апреля предстоит исполнение оферт, прием заявок на приобретение пройдет с 10 по 16 апреля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 апреля 2026 года 19:35
Рынок акций РФ во вторник поднялся к 2800п по индексу МосБиржи, лидировало ДВМП
Москва. 7 апреля. Российский рынок акций во вторник подрос по индексам на бумагах компаний-экспортеров на фоне волатильной нефти (июньский фьючерс на Brent просел к $109 за баррель после роста днем выше $111) и снижения западных фондовых площадок в ожидании завершения срока ультиматума президента США Дональда Трампа для Ирана по открытию Ормузского пролива. Индекс МосБиржи протестировал рубеж 2800 пунктов (уровень недельной давности).    читать дальше
07 апреля 2026 года 19:33
Рубль во вторник вырос в паре с юанем на фоне дорогой нефти
Москва. 7 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,3905 руб., что на 8,7 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
07 апреля 2026 года 19:04
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду - 2750-2850 пунктов - Freedom Finance Global
Торговый диапазон для индекса Мосбиржи на среду составляет 2750-2850 пунктов, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Во вторник, 7 апреля, российский фондовый рынок опять колебался из стороны в сторону, но на этот раз, в отличие от понедельника, открывшись в...    читать дальше
07 апреля 2026 года 18:36
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление - БКС Экспресс
Рубль, скорее всего, продолжит укрепление, считает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Бабин. "Рубль на старте сессии резко укрепился к юаню, но затем стал сдавать позиции, - отмечает эксперт в комментарии. - Во второй половине торгов произошел еще один импульс подорожания российской валюты. Пара...    читать дальше
07 апреля 2026 года 18:02
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном и долгосрочном горизонте: Сбербанк,"Транснефть" (прив.), ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), "МТС" и "Интер РАО". "В условиях падения доходностей по вкладам и облигациям...    читать дальше
07 апреля 2026 года 17:29
Цена золота в ближайшие недели будет крайне волатильной - "БКС МИ"
Цена золота в ближайшие недели будет крайне волатильной, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". Цена золота остается в диапазоне $4600-4700/унц., отмечают эксперты в обзоре. По оперативной оценке Мирового совета по золоту (World Gold Council), в феврале центральные банки оставались...    читать дальше
07 апреля 2026 года 16:47
Акции Полюса готовы к восстановлению - "Велес Капитал"
Акции ПАО "Полюс" готовы к восстановлению от минимумов вместе с ценами на золото, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Акции "Полюса" на фоне попыток золота вернуться к восходящему движению восстанавливаются от достигнутого в марте минимума с ноября...    читать дальше
07 апреля 2026 года 16:01
"БКС МИ" не рекомендует к покупке акции Евротранса
"БКС Мир инвестиций" не рекомендует к покупке акции "Евротранса", говорится в материале аналитика Кирилла Бахтина. С февраля вокруг "Евротранса" произошел целый ряд негативных событий, увеличивающих риски для акционерной стоимости компании, указывает эксперт. Рынок сегодня негативно отреагировал...    читать дальше
07 апреля 2026 года 15:24
Рубль днем слегка укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти
Москва. 7 апреля. Китайский юань немного опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник, рубль слегка подрастает на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,4715 руб., что на 0,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
07 апреля 2026 года 15:21
ЦБ РФ может понизить ставку во 2К26 на 100 б.п. - "Финам"
ЦБ РФ может понизить ключевую ставку во 2 квартале 2026 года на 100 б.п., полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Николай Дудченко. "Учитывая, что бюджетное правило поставлено на паузу, корреляция между курсом рубля и ценой на нефть может увеличиться, - прогнозирует эксперт. - Учитывая то, что в...    читать дальше
07 апреля 2026 года 14:41
Акции Ленты - качественная история роста в потребительском секторе - "ВТБ Мои Инвестиции"
ПАО "Лента" представляет интерес для частных инвесторов как качественная история роста в потребительском секторе, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина. По его мнению, привлекательность акций компании поддерживается масштабом бизнеса,...    читать дальше
07 апреля 2026 года 14:04
"БКС МИ" сохраняет "негативную" оценку акций Северстали, ММК и Мечела, "нейтральную" для НЛМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку перспектив акций ПАО "Северсталь", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Мечел", а также "нейтральную" для бумаг "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), говорится в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко,...    читать дальше
07 апреля 2026 года 13:19
Индекс Мосбиржи технически сохраняет риск снижения к 2700п - "Финам"
Технически индекс Мосбиржи сохраняет вероятность продолжения снижения с целью на уровне 2700 пунктов, говорится в обзоре эксперта "Финама" Игоря Додонова. Российские фондовые индексы умеренно повышаются во вторник, продолжая позитивную динамику предыдущего дня, однако большинство участников торгов...    читать дальше
07 апреля 2026 года 12:21
Длинные рублевые ОФЗ и валютные облигации остаются в фокусе внимания - "Цифра брокер"
Длинные рублевые госбумаги и валютные облигации остаются в фокусе внимания в расчете на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России и ослабление рубля во втором полугодии 2026 года, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Мы полагаем, что...    читать дальше
07 апреля 2026 года 11:34
Привлекательность длинных ОФЗ повысится при снижении ставки ЦБ РФ в апреле - ПСБ
Банк ПСБ подтверждает стратегию с фокусом на длинные рублевые госбумаги с фиксированной ставкой, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Дмитрия Грицкевича. "На наш взгляд, текущая ситуация будет способствовать осторожности ЦБ РФ на апрельском заседании,...    читать дальше
