Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 7 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Переговоры США и Ирана идут хорошо, заявил президент США Дональд Трамп. "Сейчас перед нами совсем другая группа людей... И мы с ними ведем переговоры... И как мне кажется, все идет неплохо", - сказал он в понедельник, выступая в Белом доме, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Ирана. Президент США отметил, что в этих переговорах участвует спецпосланник Стив Уиткофф.

Соглашение США с Ираном должно обеспечивать беспрепятственную транспортировку нефти, заявил Трамп. "Нам нужно заключить сделку (с Ираном - ИФ), которая меня устроит. И частью этой сделки должно быть беспрепятственное прохождение нефти и всего остального", - сказал он в понедельник в Белом доме, отвечая на вопрос о возможном соглашении с Ираном. По словам Трампа, "у них (иранцев - ИФ) есть время до завтра, восьми вечера по времени Восточного побережья (США)".

Президент США Трамп заявил в понедельник, что США могут "уничтожить" Иран полностью в ночь со вторника на среду, если до этого момента Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. "Всю страну можно уничтожить за одну ночь, и эта ночь может случиться завтра", - сказал президент в Белом доме. "После истечения срока у них не будет мостов, электростанций. Наступит каменный век", - сказал Трамп. "Завтра после 12 часов ночи все электростанции в Иране будут выведены из строя, будут гореть, взрываться и никогда больше не будут использоваться. (...) И это произойдет в течение четырех часов", - пояснил американский президент.

Днем ранее Трамп написал с использованием ненормативной лексики в соцсети Truth Social, что во вторник нанесет удары по иранским электростанциям и мостам, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив.

Между тем представитель центрального штаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари назвал угрозы Трампа безосновательными и возникшими "из тупиковой ситуации, в которой он оказался".

Американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне надежд на прекращение огня на Ближнем Востоке. "Реальность такова, что мы, будем надеяться, постепенно приближаемся к какому-то разрешению ситуации" на Ближнем Востоке, полагает главный рыночный аналитик Carson Group Райан Детрик. "В воздухе витает чувство оптимизма в преддверии предстоящего сезона отчетности, - отметил он. - Корпоративная Америка снова продемонстрирует уверенные результаты, что, вероятно, оправдает "бычий" рынок".

На этой неделе в США стартует очередной сезон отчетностей. Первой среди крупных компаний опубликует финансовые показатели Delta Air (в среду). Результаты и прогнозы авиаперевозчика позволят глубже оценить, насколько хорошо американские клиенты и компании смогут противостоять резкому росту цен на нефть и топливо из-за войны в Иране, пишет MarketWatch. Аналитики Уолл-стрит ожидают, что рост прибылей компаний из индекса S&P 500 в первом квартале составил 13,2%, по данным FactSet. Это будет шестой квартал подряд с двузначными темпами повышения показателя.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах во вторник. Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, где шестую неделю подряд продолжается военный конфликт. Японский фондовый индекс Nikkei 225 колеблется между ростом и снижением в ходе торгов. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%. Биржи Гонконга по-прежнему закрыты в связи с пасхальными праздниками. Южнокорейский индекс KOSPI увеличился на 0,1%. Австралийский фондовый рынок, открывшийся после длинных выходных, уверенно растет, индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,5%.

Мировые цены на нефть поднимаются утром во вторник после новых угроз президента США Дональда Трампа в отношении Ирана. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднимается на 1,62%, до $111,55 за баррель. В понедельник контракт подорожал на 0,68%, до $109,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи растут в цене к этому времени на 2,61%, до $115,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 0,78%, до $112,40 за баррель.

Тем временем накануне стало известно, что Саудовская Аравия в мае резко повысит цену на основной сорт нефти (Arab Light), поставляемый в Азию. Этот сорт подорожает на $17 за баррель и будет стоить на $19,5 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco. Аналитики опасались, что премия к бенчмарку может достичь $40 за баррель в связи с фактической блокировкой экспорта нефти через Ормузский пролив.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 31,909 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,348 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 апреля увеличился на 0,06% и составил 120,6 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (4-6 апреля) прибавил 0,16%, поднявшись до 1265,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,37%), "РЖД-30" (+0,31%), "Славнефть-001Р-03" (+0,3%) и "ГТЛК-001Р-08" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,49%), "Почта России-001Р-10" (-0,25%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ЭнергоТехСервис" 9 апреля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 001P-10 объемом 1 млрд рублей. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не более 300 базисных пунктов. Установлена оферта через 2 года. Минимальная заявка при размещении составит 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-06 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 18% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 19,56% годовых. Структура эмиссии предусматривает амортизационное погашение: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов, еще 17,5% номинала в дату погашения. Индикативная дюрация выпуска составит около двух лет. Техразмещение запланировано на 17 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста N6.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) 15 апреля c 11:00 по 15:00 мск проведет сбор заявок на два 10-летних выпуска облигаций: "фикс" серии 003Р-05 и флоатер серии 003Р-06. Общий планируемый объем займов составляет не менее 3 млрд рублей, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. По "фиксу" выставлена оферта через 3 года, по флоатеру - через 1,5 года. Ориентир доходности "фикса" - не выше значения кривой бескупонной доходности Московской биржи (КБД) на сроке 3 года + 450 базисных пунктов. По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + надбавка. Ориентир надбавки - не выше 300 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 20 апреля. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, они предназначены для квалифицированных инвесторов.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 18-19-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 18% годовых, а также привязало порядок определения ставки 10-го купона облигаций серии 001Р-08 к формуле: ключевая ставка ЦБ + 3% годовых. Оба выпуска десятилетние. Объем серии 001Р-04 составляет с учетом досрочных погашений 9,2 млрд рублей, серии 001Р-08 - 1 млрд рублей. По выпускам 21 апреля предстоит исполнение оферт, прием заявок на приобретение пройдет с 10 по 16 апреля.