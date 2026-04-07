Индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2810п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может проверить на прочность сопротивление в области 2800-2810 пунктов на торгах во вторник, прогнозируют аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Поддержкой выступает уровень 2750 пунктов, отмечают эксперты.

"Рынок останется крайне чувствителен к новостям из Тегерана и Вашингтона, так как в среду истекает срок ультиматума США. Кроме того, инвесторам стоит следить за презентацией обновленного ИИ от МКПАО "Яндекс" и отчетом "Группы Позитив", которые зададут тон в IT-секторе. Мы ожидаем сохранения волатильности при умеренно позитивном настрое покупателей", - говорится в комментарии инвесткомпании.

