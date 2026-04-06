Вероятно умеренное укрепление рубля на текущей неделе - УК "Первая"

Вероятно умеренное укрепление рубля на текущей неделе в рамках торгового диапазона 77-80 руб./$1 и 11,2-11,6 руб./юань., прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Цены на нефть остаются высокими из-за конфликта на Ближнем Востоке, что повышает вероятность укрепления рубля в ближайшие недели и месяцы, - отмечает эксперт в комментарии. - Поступления валюты, вероятно, будут постепенно увеличиваться, что будет поддерживать валютный курс в диапазоне 75-80 руб./$1. Минфин пока не проводит операции на валютном рынке в рамках бюджетного правила, что также краткосрочно поддерживает позиции национальной валюты".

Во второй половине года аналитик ожидает нормализацию цен на нефть (к уровням около $70/барр. для марки Brent), снижение рублевых процентных ставок и ослабление рубля до 85 руб./$1.

"Банк России, вероятно, продолжит плавно менять ключевую ставку, и по итогам заседания 24 апреля она может быть уменьшена на 0,5 п.п. до 14,5%, - прогнозирует Ващелюк. - Возможное снижение ключевой ставки и смягчение риторики, вероятно, несколько сдержат укрепление рубля. В течение текущей недели рубль может умеренно укрепляться, оставаясь в коридоре 77-80 руб./$1 и 11,2-11,6 руб./юань".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.