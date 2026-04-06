Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 6 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник, рубль растет на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,456 руб., что на 4,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Пара юань-рубль опустилась ниже 11,5 руб./юань впервые с 12 марта.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 36 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,02 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 22 копейки, до 91,3 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль попробует в понедельник закрепиться ниже 11,50 руб./юань, а котировки нефти Brent - задержаться в диапазоне $108-110 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"За прошедшую неделю рубль значимо укрепился, - отмечают эксперты в обзоре. - Минфин подтвердил планы по возобновлению операций с валютой по бюджетному правилу лишь с июля, что позволило рублю укрепляться в оглядке на перспективы будущего притока повышенной валютной выручки, не абсорбируемой Минфином. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,45 руб./юань. В текущих условиях курс попробует закрепиться ниже 11,50 руб./юань".

Нефтяные цены на прошлой неделе заметно снижались на ожиданиях охлаждения иранского конфликта. Впрочем, эти ожидания так и не реализовались, подчеркивают эксперты, и в данное время фьючерсы на Brent торгуются уже у $109 за баррель.

На взгляд аналитиков банка, дальнейшую динамику котировок определят события вокруг дедлайна для переговоров. Он официально заканчивается в ночь со вторника на среду, а до этого котировки нефти, вероятно, задержатся в пределах $108-110 за баррель.

Цены на нефть находятся в минусе днем в понедельник после длинных выходных. Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, где шестую неделю продолжаются военные действия.

США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта, сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $108,72 за баррель, что на 0,28% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,15%, до $110,25 за баррель.

В минувшую пятницу торги не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

На закрытие рынка в четверг цена Brent составила $109,03 за баррель, WTI - $111,54 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ по итогам прошедшей в выходные встречи договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки.