Рубль может сохранять устойчивость вблизи 80 руб./$1 во 2К26 - "Цифра брокер"

Курс пары доллар/рубль может сохранять устойчивость вблизи уровня в 80 руб./$1 в перспективе II квартала 2026 года - высокие цены на нефть способствуют росту экспортной выручки компаний нефтегазового сектора, компенсируя выпавшие с внутреннего рынка объемы операций в рамках бюджетного правила, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Тем не менее возобновление операций в рамках бюджетного правила при ценах на нефть, превышающих цену отсечения, может оказать существенное давление на рубль, поскольку Минфин будет покупать валюту на узком внутреннем рынке, сокращая избыток предложения, отмечают эксперты.

"Мы не исключаем такого развития событий на фоне снижения объема средств ликвидной части ФНБ, но считаем вероятность реализации данного сценария невысокой, - пишут они. - В текущих реалиях повышенный риск может быть связан с расширением дефицита бюджета, поэтому сложившаяся на нефтяном рынке благоприятная для российских поставщиков обстановка позволит выровнять доходы бюджета после слабых первых двух месяцев года".

