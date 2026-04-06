Акции Сбербанка, Т-Технологий, ИКС 5 и Яндекса обладают драйверами роста в перспективе 2К26 - "Цифра брокер"

Акции Сбербанка, "Т-Технологий", "ИКС 5" и "Яндекса" обладают драйверами роста в перспективе 2К26, говорится в стратегии аналитиков "Цифра брокер" на текущий квартал.

По их мнению, фактор ближневосточного конфликта формирует благоприятную ценовую конъюнктуру на сырьевых рынках. В то же время масштаб положительного эффекта для российских компаний сырьевого сектора может быть ограниченным в случае деэскалации в перспективе нескольких месяцев. Дополнительными рисками для компаний выступают также участившиеся атаки по российской инфраструктуре и сложности с наращиванием объемов производства, санкционное давление, высокая долговая нагрузка.

"С начала кризиса на Ближнем Востоке на российском рынке акций наблюдается переток капитала, - указывают эксперты. - Из-за отсутствия иностранных инвестиций и притока "новых" денег от внутренних инвесторов, акции на фондовом рынке превратились в "сообщающиеся сосуды". Это заметно по оттоку ликвидности из фундаментально сильных бумаг в акции потенциальных бенефициаров ближневосточного конфликта".

По оценкам аналитиков, в отношении каждого "бенефициара" существует значительное количество рисков, которые могут нивелировать положительный фактор роста цен на сырье. Вместе с тем, акции данных компаний будут подвержены высокой волатильности.

"Мы полагаем, что бенефициарами текущей обстановки являются не представители сырьевого сектора, а сильные игроки внутреннего рынка, - отмечают стратеги инвесткомпании. - По нашим оценкам, в перспективе II квартала целесообразно присмотреться к подешевевшим из-за отсутствия достаточной ликвидности на рынке акциям фундаментально сильных компаний. Сбербанк, "Т-Технологии", "ИКС 5", "Яндекс" - лидеры на своих рынках присутствия, показавшие сильные результаты по итогам 2025 го да и обладающие драйверами для роста в перспективе".

Топ-10 акций от "Цифра брокер" на II квартал также включает:

Сбербанк с целевой ценой 361 руб. за акцию,

"Т-Технологии" с целевой ценой 5620 руб.,

"ИКС 5" с целевой ценой 3943 руб.,

"Яндекс" с целевой ценой 5304 руб.,

"Норникель" с целевой ценой 214 руб.,

"НОВАТЭК" с целевой ценой 1650 руб.,

"ДОМ.РФ" с целевой ценой 2800 руб.,

"Группа Позитив" с целевой ценой 1906 руб.,

"ПРОМОМЕД" с целевой ценой 654,4 руб.

