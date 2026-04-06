ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 15% в апреле - "Цифра брокер"

ЦБ РФ, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 15% по итогам опорного заседания в апреле, говорится в стратегии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер" на 2 квартал 2026 года.

"Экономическая активность в России замедляется по широкому спектру отраслей, индикаторы бизнес-климата ухудшаются внутри крупных и малых компаний, - пишут эксперты. - Таким образом, истощение запаса прочности для бизнеса может стать одним из основных факторов в пользу сохранения тренда на смягчение денежно-кредитной политики Банка России в перспективе 2026 года".

В то же время внешние риски, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, по мнению аналитиков, могут выступить катализатором для усиления глобального инфляционного давления.

Эксперты инвесткомпании ожидают, что Банк России примет решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне 15% по итогам опорного заседания в апреле для оценки воздействия внешних рисков на инфляцию в России, а также большего понимания обстановки в части бюджетной политики.

"На конец II квартала мы ожидаем ставку в диапазоне 14,5-14%. На конец 2026 года по прежнему ожидаем ставку на уровне 12% при ее среднегодовом значении вблизи 14%",- прогнозируют стратеги.

