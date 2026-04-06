Акции Базиса могут вернуться к февральским максимумам - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции ПАО "Базис" сохраняют большой потенциал роста и могут вернуться со временем к февральским максимумам, говорится в комментарии начальника управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергея Селютина.

Ближайшим событием для компании может стать публикация в мае результатов за 1К26, вместе с которой могут быть уточнены планы развития на 2026 год, отмечает эксперт. Несмотря на высокие темпы роста выручки в 2025 году (+37% г/г), в 2026 году менеджмент ожидает их увеличения еще на 30-40% г/г благодаря устойчивому спросу со стороны заказчиков на флагманские продукты группы и росту продаж новых перспективных продуктов.

Согласно прогнозам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", в 2024-31 годах выручка и OIBDAC "Базиса" будут расти в среднем на 30% в год, а рентабельность - колебаться около 40%. В сочетании с отсутствием долга это должно позволить "Базису" инвестировать в дальнейшее развитие и выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли с учетом расходов на разработку ПО.

Менеджмент "Базиса" уже рекомендовал совету директоров выплатить за 2025 год 7,2 руб. а акцию.

