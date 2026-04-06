Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 83-86 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 79-81руб./$1, по паре рубль/евро - 92-94 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

На стороне рубля, по мнению эксперта, выступает текущая денежно-кредитная политика ЦБ РФ, а также экономические данные по российскому рынку труда, где уровень безработицы вновь достиг исторического минимума в 2,1%. Тем временем не добавили оптимизма свежие февральские данные Росстата по спаду экономической активности относительно статистики годом ранее, который отмечается уже второй месяц.

"В фокусе на энергетическом рынке - решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в мае, - отмечает Тимошенко. - При этом ситуация с нестабильностью нефтяных цен из-за ближневосточного конфликта продолжает добавлять неопределенности рынку и итоговому торговому балансу. Отдельное внимание рынка - на стороне заявления МВФ о замедлении темпов роста американского рынка труда, которое произошло из-за уменьшения потока трудовых мигрантов в США".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.