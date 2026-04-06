Nikkei 225 и Kospi прибавляют более 1%

Японский фондовый индекс Nikkei 225 и южнокорейский Kospi прибавляют более 1% в понедельник. Brent дорожает и торгуется у $109,8 за баррель утром понедельника.

Биржи Гонконга и материкового Китая в понедельник закрыты в связи с празднованием дня Цинмин ("Праздник чистого света"). Австралийские площадки не работают из-за пасхальных праздников, по этому же поводу будет отдыхать во вторник гонконгский рынок.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил начать во вторник удары по иранским электростанциям и другим объектам гражданской инфраструктуры, если Ормузский пролив не будет открыт. Тегеран отверг ультиматум, и эта важная транспортная артерия остается фактически закрытой.

При этом издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,1%.

Япония по-прежнему уязвима для резких перебоев в нефтяных поставках, учитывая ее высокую зависимость от ближневосточной нефти, пишет Trading Economics. Страна вынуждена высвобождать нефть из стратегических запасов и искать альтернативные источники энергоносителей.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Resonac Holdings (+6,5%).

Рыночная стоимость Furukawa Electric и Ibiden растет на 5,1%, Pan Pacific International Holdings Corp. - на 4,7%, Taiyo Yuden - на 4,6%.

ARCHION (объединенные Hino Motors и Mitsubishi Fuso) сокращает капитализацию на 8,5%, T&D Holdings - на 5,8%, Kansai Electric Power - на 2,6%, Inpex Corp. - на 2,3%, Oriental Land Co. Ltd. - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,3%.

Котировки акций Samsung Electronics растут на 3,5%, SK Hynix - на 0,6%, Posco - на 0,3%, Korean Air Lines - на 0,9%.

Цена бумаг Hyundai Motor снижается на 0,3%.

Нефть Brent дорожает в понедельник после длинных выходных, контракт на WTI с ближайшей датой поставки торгуется в минусе.

Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, где шестую неделю подряд продолжаются военные действия. США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта, сообщило издание Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, переговоры проходят при посредничестве Пакистана, Египта и Турции, а также посредством текстовых сообщений между посланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Однако, по мнению источников, шансы на достижение частичной сделки в течение следующих 48 часов невелики.

Американский чиновник заявил порталу, что администрация президента США Дональда Трампа в последние дни направила Тегерану несколько предложений, но пока иранские официальные лица их не приняли.

В воскресенье Трамп заявил, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $109,77 за баррель, что на $0,74 (0,68%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,19 (0,17%), до $111,35 за баррель. В минувшую пятницу торги не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

На закрытие рынка в четверг цена Brent составила $109,03 за баррель, WTI - $111,54 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ по итогам прошедшей в выходные встречи договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки.