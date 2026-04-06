Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне разнонаправленных факторов

Москва. 6 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния разнонаправленных внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В минувшую пятницу издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что текущие попытки стран Ближнего Востока подтолкнуть США и Иран к соглашению о прекращении огня оказались неудачными. Отмечается, что Иран официально заявил этим странам, что не намерен встречаться с американскими официальными лицами в пакистанском Исламабаде в ближайшие дни. В Тегеране подчеркнули, что нынешние требования США являются неприемлемыми.

В субботу президент США Дональд Трамп вновь выступил с угрозами в адрес Ирана, призвав его заключить сделку и разблокировать транзит через Ормузский пролив. "Помните, я дал Ирану десять дней на заключение соглашения или открытие Ормузского пролива. Время идет - через 48 часов на них обрушится ад", - написал он в субботу в соцсети Truth Social.

В иранском военном командовании отвергли угрозы Трампа. "Это глупая инициатива, которая свидетельствует о беззащитности, отсутствии душевного равновесия и о нервозности", - цитируют ближневосточные СМИ комментарий представителя командования Вооруженных сил Ирана генерала Али Абдоллахи Алиабади.

В воскресенье Трамп заявил, что во вторник будут нанесены удары как по иранским электростанциям, так и по мостам, если Тегеран не восстановит движение через Ормузский пролив. "Вторник станет одновременно "днем электростанций" и "днем мостов" в Иране", - написал он в соцсети Truth Social. В своем сообщении Трамп, используя ненормативную лексику, призвал власти Ирана "открыть чертов пролив".

Между тем в эфире Fox News Трамп в этот же день выразил надежду, что за понедельник сможет добиться соглашения по урегулированию кризиса с Ираном. "Думаю, что есть хороший шанс на то, что это случится завтра. Мы сейчас ведем переговоры", - сказал он.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти заявил в воскресенье, что иранские военные при необходимости могут создать препятствия для движения судов по Баб-эль-Мандебскому проливу. "Велаяти в соцсетях предупредил в воскресенье, что Иран может нацелить удары на Баб-эль-Мандебский пролив", - пишет The New York Times. Со своей стороны иранский телеканал Press TV подчеркивает, что по словам Велаяти, Иран способен еще больше затруднить поставки энергоносителей в мире.

Торги на американских фондовых биржах 3 апреля не проводились в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Рынки акций Японии и Южной Кореи растут в понедельник. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,1%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,3%. Биржи материкового Китая 6 апреля закрыты в связи с празднованием дня Цинмин (Праздник чистого света). Австралийские площадки не работают из-за пасхальных праздников, по этой же причине будет отдыхать во вторник и гонконгский фондовый рынок.

Мировые инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Трамп накануне пригрозил начать во вторник удары по иранским электростанциям и другим объектам гражданской инфраструктуры, если Ормузский пролив не будет открыт. Тегеран отверг ультиматум, и эта важная транспортная артерия остается фактически закрытой.

При этом издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению конфликта.

Нефть Brent дорожает в понедельник после длинных выходных, в то время как контракт на WTI с ближайшей датой поставки торгуется в небольшом минусе. Трейдеры продолжают следить за новостями с Ближнего Востока, где шестую неделю продолжаются военные действия. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $110,02 за баррель, что на 0,91% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,11%, до $111,42 за баррель. В минувшую пятницу торги не проводились из-за пасхальных праздников в США, Европе и ряде азиатских стран. В понедельник часть рынков по-прежнему закрыта, поэтому активность торгов ниже обычной.

Восемь стран ОПЕК+ по итогам прошедшей в выходные встречи договорились увеличить квоты по добыче нефти в мае на 206 тыс. баррелей в сутки.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 38,256 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,955 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 апреля увеличился на 0,05% и составил 120,53 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 1263,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+0,48%), "Новотранс-001Р-03" (+0,47%), "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (+0,29%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-06R" (-0,24%), "РЖД-28" (-0,21%) и "Почта России-001Р-10" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения трехлетних облигаций серии БО-003Р-24 на уровне 40 млрд рублей. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 20 млрд рублей прошел 3 апреля. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке составлял не выше 160 базисных пунктов, в ходе маркетинга он опустился до 150 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Техразмещение запланировано на 8 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Объем размещения облигаций ПАО "МТС" серии 002Р-18 составит 15 млрд рублей. Изначально объем заявлялся как "не более 15 млрд рублей". Сбор заявок на выпуск прошел 3 апреля. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15% годовых, по итогам сбора заявок купон был зафиксирован на уровне 13,9% годовых. Ему соответствует доходность к оферте через два года в размере 14,82% годовых. По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Банк ПСБ 9 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на два выпуска облигаций: трехлетний "фикс" серии 004P-02 объемом 30 млрд рублей и двухлетний флоатер серии 004P-04 объемом 10 млрд рублей. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир доходности по "фиксу" - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на соответствующем сроке плюс 150 базисных пунктов. Ориентир спреда к ключевой ставке Банка России по флоатеру - не более 180 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 14 апреля. Минимальная сумма на покупку облигаций при размещении - 1,4 млн рублей. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированными инвесторами без прохождения тестирования, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АФК "Система" установила ставки 14-25-го купонов 3-летних облигаций серии 002P-01 на уровне 17,50% годовых. Компания разместила выпуск объемом 12 млрд рублей в марте 2025 года по ставке 24% годовых.

АО "НФК-Структурные инвестиции" ("НФК-СИ", Чебоксары) 6 апреля начнет размещение 10-летних облигаций серии 001П-08 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 85-й день с даты начала размещения облигаций либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-4-го ежемесячных купонов установлена на уровне 27,5% годовых.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) выкупило по оферте 308 тыс. 415 облигаций серии БО-001Р-07 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания приобрела 6,168% займа. Десятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей был размещен в апреле 2019 года. Перед исполненной офертой ставки последующих полугодовых купонов до следующей оферты в апреле 2027 года эмитент установил на уровне 18,5% годовых.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) 20 апреля досрочно погасит выпуск 7-летних облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд рублей. Компания разместила бонды в апреле 2019 года по ставке 8,85% годовых.