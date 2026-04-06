Приближение заседания ЦБ РФ будет подогревать интерес инвесторов к рынку ОФЗ - ПСБ

Приближение апрельского заседания Банка России постепенно будет подогревать интерес инвесторов к вторичному рынку рублевых госбумаг, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ третью неделю подряд завершил торги в нисходящем боковике, нивелировав около половины роста на мартовском заседании регулятора и достигнув 119 пунктов по индексу RGBI, констатирует эксперт.

"На наш взгляд, поведение индекса пока полностью укладывается в сценарий, который наблюдался между заседаниями февраля и марта: затяжной боковик и переход на новый уровень накануне заседания", - пишет Грицкевич в материале.

По его мнению, в ближайшие две недели инвесторы будут внимательно наблюдать за статистикой по инфляции (16 апреля выйдут данные по инфляционным ожиданиям населения), а также комментариями регулятора (с 20-24 апреля будет "неделя тишины", накануне которой представители ЦБ обычно дают оценку текущей ситуации с инфляцией).

Это вполне может стать импульсом для новой переоценки индекса RGBI, полагает аналитик ПСБ.

"Пока мы не видим явных причин для паузы в цикле снижения ставки - инфляция складывается ниже прогноза ЦБ, а риски переохлаждения экономики сохраняются. Основным фактором неопределенности при этом является затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке, - пишет эксперт в обзоре. - На наш взгляд, у инвесторов есть еще около недели для наращивания позиции в ОФЗ по текущим ценам, после чего фактор приближения заседания будет подогревать интерес к госбумагам (пока данный интерес удовлетворяется на аукционах при устойчиво высоком спросе)".

