Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
03 апреля 2026 года 15:30

Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 3 апреля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль растет на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5255 руб., что на 9,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 46 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 79,81 руб./$1; контракт EURRUBF снизился на 80 копеек, до 92,11руб./EUR1.

Пара юань/рубль в ближайшие сессии продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 руб., полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

В четверг рубль продолжил волну восстановления, в результате пара снизилась на 0,5% и закрепилась в нижней половине этого диапазона, напоминает аналитик.

Поддержку рублю, по мнению Зварича, оказывает недостаточность текущего спроса на валюту, что обусловлено все еще слабой активностью импортеров. Также сказывается пониженный инвестиционный спрос, что обусловлено прохождением периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу и рисками укрепления рубля. Они могут реализоваться уже в конце текущего месяца как за счет поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам, так и за счет очередного налогового периода, в рамках которого нефтегазовые компании проведут повышенные отчисления в бюджет из-за выплаты НДД.

В такой ситуации инвесторы не спешат покупать валюту, ожидая более благоприятных уровней.

"Учитывая эти факторы, мы ожидаем, что пара юань/рубль в ближайшие сессии продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 руб. - прогнозирует эксперт банка. - При этом в пятницу юань может попытаться перейти к восстановлению за счет фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте. Отметим, что текущая динамика формирует возможности для отступления юаня под нижнюю границу данного диапазона ближе к концу месяца".

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в марте 2026 года составили 617 млрд руб. против 432,3 млрд руб. в феврале, следует из данных, опубликованных на сайте Минфина.

В первом квартале с учетом поступления в январе-феврале нефтегазовых доходов на 825,6 млрд рублей их объем был на уровне 1,443 трлн рублей.

При этом в марте они вновь оказались ниже базового объема (851,3 млрд рублей). Таким образом, недопоступление доходов за месяц составило 234,3 млрд рублей.

В феврале недопоступление нефтегазовых доходов оценивалось в 153,2 млрд рублей, в январе - на уровне 182,2 млрд рублей. Объем базовых нефтегазовых доходов в эти месяцы составлял 575,5 млрд рублей и 585,5 млрд рублей соответственно.

В настоящее время приостановлено проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Сначала Минфин приостанавливал их проведение в марте, объяснив это планируемым изменением параметра базовой цены на нефть. После правительство РФ своим постановлением продлило приостановку до 1 июля 2026 года. При этом Минфин отмечал, что при возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта.

Впервые о том, что на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривается возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле, министр финансов Антон Силуанов заявил в конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране.

В 2025 году уже было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году. Однако, по мнению Минфина, на средне- и долгосрочный период цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле сейчас, не соответствует принципу сбалансированности бюджета.

Замминистра финансов Владимир Колычев пояснял, что в настоящее время в правительстве обсуждается возможность изменения параметров цены отсечения на 2027 и последующие годы. С окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила власти планируют выйти до формирования бюджета на новую трехлетку.

Цены на нефть завершили торги в четверг существенным ростом в связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков завершения ближневосточного конфликта.

В пятницу торги не проводятся, поскольку биржи США, Великобритании, Европы и ряда стран Азии закрыты по случаю пасхальных праздников (Страстная пятница).

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на закрытие рынка в четверг составила $109,03 за баррель, что на 7,78% выше, чем по итогам предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к окончанию сессии на 11,4%, до $111,54 за баррель, причем скачок цены стал максимальным с 2020 года.

Росту рынка способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном, что усилило опасения трейдеров относительно долговременных перебоев в поставках нефти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


