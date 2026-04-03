"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях "Роснефти"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях "Роснефти" с целевым уровнем 550 рублей на горизонте трех месяцев, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Как отмечают аналитики, заметное расхождение котировок физических спотовых поставок нефти и расчетных фьючерсов может указывать на намечающиеся проблемы в мировом предложении.

На закрытие четверга цена нефти для целей налогообложения уже была выше 9 тыс. рублей за баррель. "Резкий всплеск котировок привлечет внимание рынка к акциям нефтегазового рынка в ближайшие дни", - ожидают эксперты.

Аналитики выделяют "Роснефть" как основного бенефициара увеличения рублевой цены на нефть, в том числе из-за ее более высокой долговой нагрузки среди крупных нефтяников (1,5х чистый долг/EBITDA).

"Из других компаний, зависящих от цен на сырую нефть, "ЛУКОЙЛ" не выглядит привлекательным для инвесторов из-за значительной неопределенности в связи с процессом продажи зарубежных активов, "Сургутнефтегаз" не радует дивидендной доходностью, а у "Русснефти" - корпоративные риски с необходимостью погашения крупного кредита до конца апреля", - пишут они.

Кроме того, эксперты включили "Роснефть" в портфель своих фаворитов на российском рынке акций, убрав из него "Т-Технологии".

На данный момент в число фаворитов БКС входят бумаги "Роснефти", "Русала", "Транснефти" (пр), Сбербанка, "МТС", "НОВАТЭКа" и "Озона"; портфель аутсайдеров состоит из акций "Газпрома", "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), МКБ, "Татнефти" (ао/пр) и "АЛРОСА".

