Инвесторам стоит обратить внимание на бонды МТС - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций ПАО "МТС" серии БО-002P-108, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

"МТС" 3 апреля собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-18 со сроком обращения 10 лет и офертой через два года (720 дней). Индикативная ставка купона - не выше 15% годовых, доходность к погашению (YTM) - 16,1%, дюрация - 1,7 года. Доход за год может достичь 18% (с учетом роста тела облигации, купонов и их реинвестирования), что, на взгляд эксперта БКС, привлекательно.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска "МТС" после размещения снизится до справедливого уровня 15% - чуть выше, чем у других облигаций 1-го эшелона со схожей дюрацией, - указывает Куликов. - Принимая во внимание справедливую доходность 15%, а также с учетом ожидания снижения доходностей ОФЗ со схожей дюрацией на 1% в течение года, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 18%".

