"Т-Инвестиции" подняли оценку акций Ленты на 6%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Ленты" с 2650 рублей до 2800 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Аналитики обновили модель оценки ритейлера с учетом сильных результатов за IV квартал и полный 2025 год, которые превысили их ожидания.

"Лента" остается одним из самых эффективных ритейлеров на российском рынке с наиболее низкой долей коммерческих расходов в выручке. Компании удается это благодаря более низким затратам на аренду и доставку продуктов ввиду более низкой доли e-grocery в выручке", - пишут эксперты.

Ввиду активной M&A-стратегии "Лента" еще не платила дивиденды акционерам, отмечают они, однако в стратегии на 2028 год компания впервые упомянула о такой возможности.

"Лента" может выплатить первый дивиденд по итогам 2026 года в 2027 году в размере 150 рублей на акцию (порядка 7% дивидендной доходности). Однако такой прогноз актуален только при отсутствии масштабных M&A-сделок", - полагают аналитики.

Текущая стоимость акций ритейлера составляет порядка 2134,5 рубля за штуку.

