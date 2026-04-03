Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 3 апреля. Китайский юань снижается на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль подрастает на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,5905 руб. (-2,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,73 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Пара юань/рубль в ближайшие сессии продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

В четверг рубль продолжил волну восстановления, в результате пара снизилась на 0,5% и закрепилась в нижней половине этого диапазона, напоминает аналитик.

Поддержку рублю, по мнению Зварича, оказывает недостаточность текущего спроса на валюту, что обусловлено все еще слабой активностью импортеров. Также сказывается пониженный инвестиционный спрос, что обусловлено прохождением периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу и рисками укрепления рубля. Они могут реализоваться уже в конце текущего месяца как за счет поступления выручки от продажи нефти по высоким ценам, так и за счет очередного налогового периода, в рамках которого нефтегазовые компании проведут повышенные отчисления в бюджет из-за выплаты НДД.

В такой ситуации инвесторы не спешат покупать валюту, ожидая более благоприятных уровней.

"Учитывая эти факторы, мы ожидаем, что пара юань/рубль в ближайшие сессии продолжит движение в нижней половине диапазона 11,5-12 руб./юань, - прогнозирует эксперт банка. - При этом в пятницу юань может попытаться перейти к восстановлению за счет фиксации прибыли по коротким позициям в китайской валюте. Отметим, что текущая динамика формирует возможности для отступления юаня под нижнюю границу данного диапазона ближе к концу месяца".

Цены на нефть завершили торги в четверг существенным ростом в связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков завершения ближневосточного конфликта.

В пятницу торги не проводятся, поскольку биржи США, Великобритании, Европы и ряда стран Азии закрыты по случаю пасхальных праздников (Страстная пятница).

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на закрытие рынка в четверг составила $109,03 за баррель, что на 7,78% выше, чем по итогам предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к окончанию сессии на 11,4%, до $111,54 за баррель, причем скачок цены стал максимальным с 2020 года.

Росту рынка способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном, что усилило опасения трейдеров относительно долговременных перебоев в поставках нефти.