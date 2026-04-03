"БКС МИ" дает нейтральную оценку акциям ТМК

Аналитики "БКС Мир инвестиций" нейтрально оценивают акции ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) и сохраняют целевую цену на уровне 140 руб. за бумагу, что предполагает долгосрочный потенциал роста на 54%, сообщается в обзоре.

По итогам 2025 года компания нарастила чистый долг до 292 млрд руб. (+14% г/г), при этом соотношение Чистый долг/EBITDA выросло почти до 4х, указывают эксперты Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Николай Масликов.

Они ожидают постепенного восстановления уровня продаж компании во II полугодии. Также рассчитывают на то, что процесс снижения ключевой ставки продолжится. Это позволит компании сократить процентные расходы и простимулирует восстановление прибыли.

"Сохраняем "нейтральный" взгляд на акции "ТМК". Мы считаем, что компания будет одним из главных бенефициаров дальнейшего снижения ключевой ставки,- пишут аналитики. - Сейчас соотношение цены к прибыли компании (P/E) в спотовых ценах отрицательное. С учетом наших прогнозов на горизонте 12 месяцев целевой мультипликатор цены к прибыли на 2027 год, по нашим оценкам, находится на уровне 8х, что также будет соответствовать "нейтральному" взгляду".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.