Пара рубль/юань может завершить неделю на отметке 11,60 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Пара рубль/юань может завершить текущую неделю на отметке 11,60 руб./юань, а цена нефти Brent - на уровнях выше $108/барр., говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург".

Постепенное укрепление рубля в четверг продолжилось. На взгляд аналитиков, отчасти этому мог способствовать и восстановительный рост нефтяных цен. В пятницу курс CNY/RUB находится у 11,57 руб./юань. Другие валюты EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях у курса есть потенциал так и закончить неделю ниже 11,60 руб./юань, полагают эксперты банка.

"Цены на нефть в четверг заметно выросли в рамках коррекции. Нереализовавшиеся надежды на скорую деэскалацию еще ночью переставили котировки вверх, - отмечают далее аналитики. - При этом сообщения о том, что Иран и Оман обсуждают судоходство в Ормузе, лишь временно давили на черное золото. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $109,1/барр. В целом эту неделю котировки, вероятно, закончат выше $108/барр.: опасения возможной эскалации на выходных будут традиционно ограничивать потенциал снижения цен в пятницу".

