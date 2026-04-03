Акции Techtronic обладают ограниченным потенциалом роста - "Финам"

Акции Techtronic Industries обладают ограниченным потенциалом роста в краткосрочной перспективе, говорится в материале аналитика "Финама" Кристины Гудым.

"Мы подтверждаем рейтинг "держать" для акций Techtronic Industries по итогам отчетности 2025 года с сохранением целевой цены на уровне HKD 111,99, что соответствует апсайду 6,8%,- отмечает эксперт. - С начала марта 2026 года котировки снизились на 18,5% на фоне общей коррекции рынка из-за конфликта на Ближнем Востоке. Неопределенность в отношениях с США и тарифное давление продолжают оказывать негативное влияние на настроения инвесторов, что ограничивает потенциал роста бумаг в краткосрочной перспективе".

Techtronic Industries (TTI) - международный производитель электроинструментов и бытовой техники. Компания основана в 1985 г. и базируется в Гонконге. Специализируется на разработке, производстве и продаже аккумуляторных и проводных инструментов, садового оборудования, техники для уборки.

