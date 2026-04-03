Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности торгов

Москва. 3 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за выходного дня в США и большинстве стран Европы, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии 3 апреля закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Тегеран заключить соглашение о прекращении огня, пока инфраструктура Ирана не разрушена окончательно. "Самый большой мост Ирана обрушился и больше никогда не будет использован. Дальше - больше! Еще есть время заключить сделку, пока не стало слишком поздно. Иначе от того, что все еще могло бы стать великой страной, ничего не останется!" - написал он в социальной сети X в четверг.

Ранее в четверг местные СМИ сообщали, что под авиаудары попал мост, соединяющий Тегеран с городом Кередж. В результате атаки погибли как минимум два человека. Мост являлся самым высоким на Ближнем Востоке.

В свою очередь глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что американские удары по гражданской инфраструктуре Ирана наносят ущерб репутации США и не позволят победить Тегеран. "Удары по гражданским объектам, в частности, по недостроенным мостам, не заставят иранцев сдаться. Все это лишь демонстрирует поражение и моральный крах находящегося в смятении неприятеля", - написал он в соцсети X. Аракчи подчеркнул, что "все мосты, все здания удастся восстановить. А вот репутация США восстановлению не подлежит".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг со слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и заявления президента США Дональда Трампа о ситуации в Иране. Президент выступил с обращением к нации рано утром в четверг по московскому времени. Он заявил, что США близки к достижению стратегических целей в ближневосточной операции, но продолжат "чрезвычайно сильно" наносить удары по Ирану в течение еще двух-трех недель.

Также Трамп вновь сообщил о готовности ударить по объектам иранской энергетической инфраструктуры в случае отказа Тегерана заключить с Вашингтоном соглашение об урегулировании спорных вопросов. Ормузский пролив, по его словам, "откроется естественным образом" после завершения боевых действий.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в пятницу, тогда как индикатор материкового Китая снижается. Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,27%. Южнокорейский Kospi увеличился на 2,88%. Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite опускается на 1,05%. Инвесторы оценивают перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе. Накануне иранское госагентство IRNA сообщило со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади, что Иран совместно с Оманом разрабатывает протокол для мониторинга движения судов в Ормузском проливе.

Между тем президент США Дональд Трамп в четверг объявил об изменениях в тарифной политике, включая введение пошлины в размере 100% на ряд лекарственных препаратов, а также пересмотр тарифов на сталь, алюминий и медь. Новые решения направлены на восстановление дополнительных пошлин, отмененных в феврале постановлением Верховного суда, и предусматривают широкие исключения, в том числе для стран, уже заключивших торговые соглашения с США, к которым относятся Япония и Южная Корея.

Мировые цены на нефть завершили торги в четверг существенным ростом в связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков завершения ближневосточного конфликта. В пятницу торги нефтяными фьючерсами на биржах не проводятся в связи с пасхальными праздниками. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на закрытие рынка в четверг составила $109,03 за баррель, что на 7,78% выше, чем по итогам предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к окончанию сессии на 1,4%, до $111,54 за баррель, причем скачок цены стал максимальным с 2020 года.

Росту рынка способствовали заявления Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном, что усилило опасения трейдеров относительно долговременных перебоев в поставках нефти. Трамп заявил, что военная операция близка к завершению, однако добавил, что США будут "чрезвычайно сильно" наносить удары по Ирану в течение еще двух-трех недель. Он вновь отметил готовность атаковать объекты электроэнергетической и нефтяной инфраструктуры Ирана. Относительно восстановления навигации в Ормузском проливе Трамп сказал, что пролив "откроется естественным образом" после завершения боевых действий.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 3,2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась замеnно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 38,183 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,9 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 апреля увеличился всего на 0,02% и составил 120,47 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1262,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,44%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,36%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,42%), "АФК Система-001Р-07" (-0,33%) и "Новотранс-001Р-03" (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) определило объем размещения выпуска облигаций с фиксированными купонами серии 001Р-01 в размере 15 млрд рублей, объем размещения флоатера серии 001Р-02 составит 2 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки купона "фикса" на уровне 17% годовых, что соответствует доходности к погашению 18,39% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ флоатера установлен на уровне 375 базисных пунктов. Купон флоатера будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. По выпускам будут выплачиваться ежемесячные купоны. Сбор заявок на 3-летний "фикс" и 2-летний флоатер прошел 2 апреля. Техразмещение займов запланировано на 7 апреля. "Фикс" будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера требуется статус квалифицированного инвестора. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Л-Старт" 7 апреля начнет размещение выпуска облигаций серии БО-03 со сроком обращения 4,5 года объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - 28,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 32,53% годовых. По займу предусмотрена равномерная амортизация в течение последнего года обращения, в результате дюрация составит около 2,45 года. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "Эталон-финанс" 8 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-05 объемом не менее 1 млрд рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не выше 20,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 22,54% годовых. Установлена амортизационная структура погашения: по 16% от номинальной стоимости бондов планируется гасить в даты выплат 31-32-го купонов, по 17% от номинала - в даты выплат 33-36-го купонов. В результате индикативная дюрация составит порядка 2,13 года. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

СФО "Альфа Фабрика ПК-3" с 6 по 9 апреля проведет сбор заявок на старший транш облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 20 млрд рублей. Oригинатор, банк счета, сервисный и расчетный агент, а также организатор и андеррайтер - Альфа-банк. Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов, превышающим номинальную стоимость облигаций на 25%. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - 16,30% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 17,51% годовых. Предельная дата погашения - 1 октября 2032 года, ожидаемая дата погашения - 1 октября 2027 года, расчетная дюрация - 0,71 года. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с даты выплаты первого купона - 1 июля 2026 года. Техразмещение запланировано на 13 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения тестирования.

ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) приобрело по оферте 3,3% облигаций серии 003P-01 на 99,2 млн рублей и 3,9% бондов серии 01 на 155,8 млн рублей. Компания разместила выпуск 5-летних облигаций серии 003P-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2025 года. По выпуску выплачиваются переменные ежемесячные купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых. Выпуск 7-летних "зеленых" облигаций серии 01 объемом 4 млрд рублей "ЕвроТранс" разместил в июне 2025 года. Ставки 1-24-го купонов установлены на уровне 23% годовых, 25-48-го купонов - 20% годовых, 49-72-го купонов - 17% годовых, 73-84-го купонов - 15% годовых.