Движение мировых фондовых рынков разнонаправленное, нефть резко подорожала

Фондовые индексы США слабо изменились по итогам сессии в четверг. Рынки акций Японии и Южной Кореи растут в пятницу, Китай в минусе. Цены на нефть резко выросли в четверг, торги в пятницу не проводятся из-за праздника.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг со слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и заявления президента США Дональда Трампа о ситуации в Иране.

Президент выступил с обращением к нации рано утром в четверг по московскому времени. Он заявил, что США близки к достижению стратегических целей в ближневосточной операции, но продолжат "чрезвычайно сильно" наносить удары по Ирану в течение еще двух-трех недель.

Также Трамп вновь сообщил о готовности ударить по объектам иранской энергетической инфраструктуры в случае отказа Тегерана заключить с Вашингтоном соглашение об урегулировании спорных вопросов. Ормузский пролив, по его словам, "откроется естественным образом" после завершения боевых действий.

Между тем определенный оптимизм вызвало сообщение иранского госагентства IRNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади о том, что Иран совместно с Оманом разрабатывает протокол для мониторинга судоходства в Ормузском проливе.

"Рынок акций не определился с направлением движения, однако цена октябрьских фьючерсов на нефть говорит о том, что рынок считает, что к осени кризис завершится", - отметил Майкл Антонелли из Baird. Октябрьский контракт на Brent торгуется около $82 за баррель.

На геополитических новостях капитализация нефтегазовой компании Chevron Corp. (SPB: CVX) выросла на 0,8% вслед за ценами на нефть, тогда рыночная стоимость авиакомпании United Airlines Holdings упала на 3%.

В пятницу рынки США будут закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе упало на 9 тыс. и составило минимальные с января 202 тыс.

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале вырос на 4,9% относительно предыдущего месяца и составил $57,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в январе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $54,7 млрд, а не $54,5 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита до $59,2 млрд с объявленного ранее январского уровня, по данным Trading Economics.

Капитализация спутниковой компании Globalstar подскочила на 13% после того, как Financial Times со ссылкой на источники сообщила об интересе к её покупке со стороны американской Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Цена бумаг последней опустилась на 0,4%.

Рыночная стоимость сети ресторанов Wingstop повысилась на 5,3% после того, как Piper Sandler и Raymond James улучшили рекомендации для них.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг понизился на 0,13% и составил 46504,67 пункта.

Лидерами снижения в составе индекса стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW), Home Depot Inc. (SPB: HD) и Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие более чем на 2%. Тем временем цена бумаг Cisco Systems выросла на 1,4%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 1,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,11% - до 6582,69 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,18% и завершил торги на уровне 21879,18 пункта.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в пятницу, тогда как индикатор материкового Китая снижается.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальным праздником (Страстная пятница).

Инвесторы оценивают перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе. Накануне иранское госагентство IRNA сообщило со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади, что Иран совместно с Оманом разрабатывает протокол для мониторинга движения судов в Ормузском проливе.

Между тем президент США Дональд Трамп в четверг объявил об изменениях в тарифной политике, включая введение пошлины в размере 100% на ряд лекарственных препаратов, а также пересмотр тарифов на сталь, алюминий и медь. Новые решения направлены на восстановление дополнительных пошлин, отмененных в феврале постановлением Верховного суда, и предусматривают широкие исключения, в том числе для стран, уже заключивших торговые соглашения с США, к которым относятся Япония и Южная Корея.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,27%.

В росте лидируют Archion Corp. (+12,9%), Taiyo Yuden (+12,3%), Furukawa Electric (+10,1%), Murata Manufacturing (+8,4%), Fujikura (+8%).

Наращивают капитализацию чипмейкеры, в том числе Disco - на 2,8%, Advantest - на 1,9%, Tokyo Electron - на 1,3%.

Самые большие потери несут Nitori Holdings (-4,7%), Chugai Pharmaceutical (-4,6%), Kirin Holdings (-2,5%), Tokuyama (-1,9%) и Kawasaki Kisen Kaisha (-1,5%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опускается на 1,05%.

Рыночная стоимость Contemporary Amperex Technology уменьшается на 3,1%, Bank of China - на 2,2%, BYD Co. и Industrial & Commercial Bank of China - на 1,7%, SAIC Motor - на 1,5%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,1%.

Южнокорейский Kospi прибавляет 2,88%.

Акции SK Hynix дорожают на 6,3%, Samsung Electronics - на 4,3%, Posco - на 2,4%, Hyundai Motor - на 1,1%. Korean Air Lines теряет 1,2% капитализации, LG Electronics - 0,5%.

Цены на нефть завершили торги в четверг существенным ростом в связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков завершения ближневосточного конфликта.

В пятницу торги не проводятся, поскольку биржи США, Великобритании, Европы и ряда стран Азии закрыты по случаю пасхальных праздников (Страстная пятница).

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на закрытие рынка в четверг составила $109,03 за баррель, что на $7,87 (7,78%) выше, чем по итогам предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к окончанию сессии на $11,42 (1,4%), до $111,54 за баррель, причем скачок цены стал максимальным с 2020 года.

Росту рынка способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном, что усилило опасения трейдеров относительно долговременных перебоев в поставках нефти.

Трамп заявил, что военная операция близка к завершению, однако добавил, что США будут "чрезвычайно сильно" наносить удары по Ирану в течение еще двух-трех недель. Он вновь отметил готовность атаковать объекты электроэнергетической и нефтяной инфраструктуры Ирана.

Относительно восстановления навигации в Ормузском проливе Трамп сказал, что пролив "откроется естественным образом" после завершения боевых действий.

Определенный оптимизм вызвало сообщение иранского госагентства IRNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади о том, что Иран совместно с Оманом разрабатывает протокол для мониторинга судоходства в Ормузском проливе. Цены опустились с внутридневных максимумов на торгах в четверг после появления этой информации, однако быстро отыграли снижение.