Мнения аналитиков
Движение мировых фондовых рынков разнонаправленное, нефть резко подорожала
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
НАУФОР: допуск фининструментов на рынок нуждается в оптимизации
Ассоциация брокеров НАУФОР подготовила комментарии к докладу Банка России об оптимизации допуска финансовых инструментов на рынок.. Профучастники в целом поддержали идеи регулятора, но выступили за более радикальное упрощение, пишут...
 
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в марте выросли г/г на 27,7%, за 1-й квартал - на 6,1%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в марте 2026 года показал лучший результат за квартал и с начала года: вырос в годовом выражении на 27,7%, до 111,753 тыс. единиц, а по сравнению с февралем текущего года - на...
 
За год из теневой занятости вывели почти 1 млн россиян
В 2025 году из неформальной занятости удалось вывести почти миллион граждан России. В России созданы межведомственные комиссии и муниципальные группы для борьбы с нелегальной занятостью, в которые входят представители разных уровней власти, включая...
 
03 апреля 2026 года 09:10

Движение мировых фондовых рынков разнонаправленное, нефть резко подорожала

Фондовые индексы США слабо изменились по итогам сессии в четверг. Рынки акций Японии и Южной Кореи растут в пятницу, Китай в минусе. Цены на нефть резко выросли в четверг, торги в пятницу не проводятся из-за праздника.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг со слабыми и разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали статданные и заявления президента США Дональда Трампа о ситуации в Иране.

Президент выступил с обращением к нации рано утром в четверг по московскому времени. Он заявил, что США близки к достижению стратегических целей в ближневосточной операции, но продолжат "чрезвычайно сильно" наносить удары по Ирану в течение еще двух-трех недель.

Также Трамп вновь сообщил о готовности ударить по объектам иранской энергетической инфраструктуры в случае отказа Тегерана заключить с Вашингтоном соглашение об урегулировании спорных вопросов. Ормузский пролив, по его словам, "откроется естественным образом" после завершения боевых действий.

Между тем определенный оптимизм вызвало сообщение иранского госагентства IRNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади о том, что Иран совместно с Оманом разрабатывает протокол для мониторинга судоходства в Ормузском проливе.

"Рынок акций не определился с направлением движения, однако цена октябрьских фьючерсов на нефть говорит о том, что рынок считает, что к осени кризис завершится", - отметил Майкл Антонелли из Baird. Октябрьский контракт на Brent торгуется около $82 за баррель.

На геополитических новостях капитализация нефтегазовой компании Chevron Corp. (SPB: CVX) выросла на 0,8% вслед за ценами на нефть, тогда рыночная стоимость авиакомпании United Airlines Holdings упала на 3%.

В пятницу рынки США будут закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе упало на 9 тыс. и составило минимальные с января 202 тыс.

Дефицит внешнеторгового баланса США в феврале вырос на 4,9% относительно предыдущего месяца и составил $57,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в январе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $54,7 млрд, а не $54,5 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита до $59,2 млрд с объявленного ранее январского уровня, по данным Trading Economics.

Капитализация спутниковой компании Globalstar подскочила на 13% после того, как Financial Times со ссылкой на источники сообщила об интересе к её покупке со стороны американской Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) Цена бумаг последней опустилась на 0,4%.

Рыночная стоимость сети ресторанов Wingstop повысилась на 5,3% после того, как Piper Sandler и Raymond James улучшили рекомендации для них.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг понизился на 0,13% и составил 46504,67 пункта.

Лидерами снижения в составе индекса стали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW), Home Depot Inc. (SPB: HD) и Nike Inc. (SPB: NKE), подешевевшие более чем на 2%. Тем временем цена бумаг Cisco Systems выросла на 1,4%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 1,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,11% - до 6582,69 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,18% и завершил торги на уровне 21879,18 пункта.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи растут в пятницу, тогда как индикатор материкового Китая снижается.

Биржи Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальным праздником (Страстная пятница).

Инвесторы оценивают перспективы возобновления судоходства в Ормузском проливе. Накануне иранское госагентство IRNA сообщило со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади, что Иран совместно с Оманом разрабатывает протокол для мониторинга движения судов в Ормузском проливе.

Между тем президент США Дональд Трамп в четверг объявил об изменениях в тарифной политике, включая введение пошлины в размере 100% на ряд лекарственных препаратов, а также пересмотр тарифов на сталь, алюминий и медь. Новые решения направлены на восстановление дополнительных пошлин, отмененных в феврале постановлением Верховного суда, и предусматривают широкие исключения, в том числе для стран, уже заключивших торговые соглашения с США, к которым относятся Япония и Южная Корея.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет 1,27%.

В росте лидируют Archion Corp. (+12,9%), Taiyo Yuden (+12,3%), Furukawa Electric (+10,1%), Murata Manufacturing (+8,4%), Fujikura (+8%).

Наращивают капитализацию чипмейкеры, в том числе Disco - на 2,8%, Advantest - на 1,9%, Tokyo Electron - на 1,3%.

Самые большие потери несут Nitori Holdings (-4,7%), Chugai Pharmaceutical (-4,6%), Kirin Holdings (-2,5%), Tokuyama (-1,9%) и Kawasaki Kisen Kaisha (-1,5%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опускается на 1,05%.

Рыночная стоимость Contemporary Amperex Technology уменьшается на 3,1%, Bank of China - на 2,2%, BYD Co. и Industrial & Commercial Bank of China - на 1,7%, SAIC Motor - на 1,5%, PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,1%.

Южнокорейский Kospi прибавляет 2,88%.

Акции SK Hynix дорожают на 6,3%, Samsung Electronics - на 4,3%, Posco - на 2,4%, Hyundai Motor - на 1,1%. Korean Air Lines теряет 1,2% капитализации, LG Electronics - 0,5%.

Цены на нефть завершили торги в четверг существенным ростом в связи с сохраняющейся неопределенностью в отношении сроков завершения ближневосточного конфликта.

В пятницу торги не проводятся, поскольку биржи США, Великобритании, Европы и ряда стран Азии закрыты по случаю пасхальных праздников (Страстная пятница).

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на закрытие рынка в четверг составила $109,03 за баррель, что на $7,87 (7,78%) выше, чем по итогам предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к окончанию сессии на $11,42 (1,4%), до $111,54 за баррель, причем скачок цены стал максимальным с 2020 года.

Росту рынка способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который в своем обращении к нации не назвал четких сроков завершения военного конфликта с Ираном, что усилило опасения трейдеров относительно долговременных перебоев в поставках нефти.

Трамп заявил, что военная операция близка к завершению, однако добавил, что США будут "чрезвычайно сильно" наносить удары по Ирану в течение еще двух-трех недель. Он вновь отметил готовность атаковать объекты электроэнергетической и нефтяной инфраструктуры Ирана.

Относительно восстановления навигации в Ормузском проливе Трамп сказал, что пролив "откроется естественным образом" после завершения боевых действий.

Определенный оптимизм вызвало сообщение иранского госагентства IRNA со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Казема Гарибабади о том, что Иран совместно с Оманом разрабатывает протокол для мониторинга судоходства в Ормузском проливе. Цены опустились с внутридневных максимумов на торгах в четверг после появления этой информации, однако быстро отыграли снижение.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


03 апреля 2026 года 19:47
Рынок акций на неделе просел к нижней границе коридора 2750-2800п по индексу МосБиржи
Рынок акций РФ на минувшей неделе сохранил волатильность и низкую активность торгов в условиях смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти на надеждах на завершение военной операции США в Иране, сохраняющейся паузы в трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию и данных Росстата о замедлении инфляции. Индекс МосБиржи за неделею опустился к нижней границе торгового диапазона 2750-2800 пунктов, к уровню 1,5-месячной давности.    читать дальше
03 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу просел к 2760п по индексу МосБиржи, выросли бумаги ПИКа на новостях о цене оферты
Москва. 3 апреля. Российский рынок акций в пятницу снизился в отсутствие внешних ориентиров (многие биржи закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы) и на фоне слабого спроса на бумаги в преддверии выходных из-за опасений роста геополитических рисков. Индекс МосБиржи просел до 2760 пунктов, обновив минимум за 7 недель, при этом лидерами снижения выступили бумаги металлургических компаний.    читать дальше
03 апреля 2026 года 19:20
Рубль в пятницу заметно укрепился в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 3 апреля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль вырос на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5005 руб., что на 11,95 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
03 апреля 2026 года 18:57
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Walmart до $126
КС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Walmart Inc. до $126 за штуку на горизонте года, сохранив при этом "нейтральную" оценку, сообщается в обзоре аналитика Анны Киреевой. Эксперт отмечает, что у компании сильные конкурентные позиции в США, устойчиво растут сопоставимые...    читать дальше
03 апреля 2026 года 18:18
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям Циана с прогнозной ценой 831,74 руб
"Финам" присвоил рейтинг" покупать" акциям МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 831,74 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 33,1%, сообщается в материале аналитика Дмитрия Лозового. Эмитент выгодно выделяется на российском рынке за счет отрицательного чистого долга, что в...    читать дальше
03 апреля 2026 года 17:33
Инвестбанк "Синара" повысил прогноз индекса S&P 500 до 7200п
Инвестиционный банк "Синара" повысил прогноз индекса S&P 500 до уровня 7200 пунктов на конец текущего года, говорится в новой стратегии аналитиков. "Несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и уменьшение оптимизма инвесторов по поводу смягчения политики ФРС, мы считаем, что данные риски...    читать дальше
03 апреля 2026 года 16:43
Снижение ставки ЦБ РФ в апреле и июне может составить по 50 б.п. - "Финам"
Решения Банка России во II квартале 2026 года в базовом сценарии предполагают продолжение снижения ключевой ставки в апреле и июне по 50 базисных пунктов (б.п.), говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании на второй квартал текущего года. Однако, отмечают эксперты, в случае ослабления...    читать дальше
03 апреля 2026 года 16:02
Откат индекса Мосбиржи - возможность для наращивания позиций в акциях - "ВТБ Мои инвестиции"
Текущий откат индекса Мосбиржи к уровням начала года является возможностью для наращивания позиций в российских акциях, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". "Индекс Мосбиржи на текущей неделе опустился ниже отметок, которые были до военного конфликта на Ближнем Востоке, перекрытия...    читать дальше
03 апреля 2026 года 15:30
Рубль днем укрепляется в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 3 апреля. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу, рубль растет на фоне дорогой нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,5255 руб., что на 9,45 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
03 апреля 2026 года 15:24
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций Группы Позитив
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "Группы Позитив" с прогнозной стоимостью на уровне 1400 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Дмитрия Булгакова. Совет директоров эмитента рекомендует дивиденды в размере 28,08 руб. на акцию, общий объем - 2 млрд...    читать дальше
03 апреля 2026 года 14:39
Финрезультаты IVA Technologies в целом негативны для цены ее акций - Альфа-банк
Финансовые результаты IVA Technologies за 2025 год в целом негативны для котировок акций компании, считают аналитик Альфа-банка. "Динамика выручки в конце года была слабой, подтвердив наши опасения. IVA Technologies стала единственной публичной компанией сектора, завершившей прошлый год с...    читать дальше
03 апреля 2026 года 14:00
Результаты Группы Астра за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25 - инвестбанк "Синара"
Финансовые результаты ГК "Астра" за 2025 год по МСФО показали улучшение динамики в 4К25, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара". "Отчетность Группы за прошлый год показывает, что в самом значимом с сезонной точки зрения последнем квартале компании удалось смягчить эффект...    читать дальше
03 апреля 2026 года 13:35
"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях "Роснефти"
"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях "Роснефти" с целевым уровнем 550 рублей на горизонте трех месяцев, сообщается в обзоре инвесткомпании. Как отмечают аналитики, заметное расхождение котировок физических спотовых поставок нефти и расчетных фьючерсов может указывать на...    читать дальше
03 апреля 2026 года 13:20
Инвесторам стоит обратить внимание на бонды МТС - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций ПАО "МТС" серии БО-002P-108, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. "МТС" 3 апреля собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-18 со сроком обращения 10 лет и офертой через...    читать дальше
03 апреля 2026 года 13:10
"Т-Инвестиции" подняли оценку акций Ленты на 6%, подтвердив рекомендацию "покупать"
"Т-Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Ленты" с 2650 рублей до 2800 рублей за штуку, сообщается в обзоре брокера. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики обновили модель оценки ритейлера с учетом сильных результатов за IV квартал и полный 2025 год,...    читать дальше
