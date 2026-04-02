Участие в размещении нового выпуска бондов МТС интересно при купоне от 14,1% - "Эйлер"

Участие в размещении нового выпуска облигаций "МТС" серии 002P-18 интересно при купоне от 14,1%, говорится в материале аналитической компании "Эйлер".

На пятницу, 3 апреля, запланирован букбилдинг по новому выпуску "МТС" с фиксированным купоном серии 002P-18. Заемщику до начала мая необходимо погасить два выпуска облигаций общим объемом 20 млрд руб., чем, вероятно, и продиктован предстоящий выход на рынок, отмечает эксперт Маргарита Маремукова.

"Компания предлагает инвесторам бумагу с офертой через 2 года с довольно щедрым ориентиром по купону на уровне не выше 15%, что соответствует спреду к ОФЗ более 300 бп. Мы считаем участие в новой облигационной сделке "МТС" интересным при купоне от 14,1% (YTP 15,05%)", - пишет аналитик.

В части кредитного качества эмитента аналитик выделяет умеренные значения долговых коэффициентов по итогам 2025 года: чистый долг/OIBDA - 2,7х, OIBDA/проценты уплаченные - 2,0х.

"Мы пока не видим предпосылок к существенному изменению уровня кредитного плеча ни в сторону ухудшения, ни в сторону его заметного сокращения в обозримой перспективе, - отмечают эксперт. - В то же время процентная нагрузка, как мы полагаем, будет постепенно снижаться по мере смягчения денежно-кредитных условий".

