ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Группы Астра на уровне 355 руб

Банк ПСБ подтверждают прогнозную цену акций ГК "Астра" на уровне 355 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

"Результаты "Астры" за 2025 год по МСФО довольно неплохие, - пишет аналитик. - Компания функционирует в жестких макроэкономических условиях, темпы роста выручки замедляются, но в 2025 году она смогла взять под контроль операционные расходы, которые перестали опережать выручку. В итоге даже удалось немного нарастить рентабельность EBITDA. Давление на прибыль оказали расходы по налогу на прибыль, получение убытка по курсовым разницам и сокращение практически в два раза финансовых доходов (в основном за счет дохода по полученным государственным субсидиям)".

Компания рассчитывает, что по мере снижения ключевой ставки будет реализовываться отложенный спрос клиентов, и по этой причине в том числе активно инвестирует в разработку (рост капитализированных расходов +43% г/г, до 4 млрд руб.). Долговая нагрузка остается при этом на очень комфортном уровне, подчеркивает Крылова.

Также компания имеет возможность выплачивать дивиденды: за 2025 год ожидаются на уровне 5 руб./акцию, доходность ~2%. Аналитик банка считает, что в текущем году "Астра" продолжит политику сдерживании роста издержек, а за счет продолжения наращивания количества заказчиков и фокуса на развитие экосистемных продуктов сохранит двузначные темпы роста отгрузок и выручки.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.