Справедливая доходность нового выпуска бондов МТС составляет 14,7-15,0% - инвестбанк "Синара"

Справедливая доходность нового выпуска бондов "МТС" с фиксированным купоном серии 002P-18 составляет 14,7-15,0%, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

На 3 апреля запланирован сбор заявок на новый выпуск МТС: ведущая телекоммуникационная компания готовится к размещению облигаций с фиксированным купоном серии 002P-18 объемом не более 15 млрд руб. Срок обращения - 10 лет с офертой на досрочный выкуп через 2 года. Купонный период - месяц, ориентир по купону - не выше 15,00% (доходность к оферте - 16,08%). Размещение планируется на 10 апреля.

"Заявленный на этапе премаркетинга ориентир по доходности (16,08%) соответствуют спреду к кривой в 270 б. п.. - отмечает эксперт Александр Афонин. - Наиболее ликвидные облигации, выпущенные нефинансовыми компаниями, с рейтингом ААА и сроком погашения около двух лет торгуются с доходностями в диапазоне 14,30-14,90% (спред к КБД - 90-150 б. п.). Таким образом, предварительные условия нового выпуска "МТС" закладывают премию к рынку как минимум в 120 б. п., а справедливую доходность мы оцениваем в 14,7-15,0% годовых, при этом выпуск даст одну из самых высоких доходностей в своем сегменте".

Аналитик инвестбанка подчеркивает, что бумага ограничена объемом 15 млрд руб. - при высоком спросе ставка купона, весьма вероятно, снизится. В следующие три месяца компании предстоит погасить пять выпусков (суммарно на 60 млрд руб.) и пройти оферты еще по трем (50 млрд руб.), поэтому с высокой вероятностью она активизируется на долговом рынке, однако, если учитывать тенденцию к снижению доходностей, следующие размещения пройдут, скорее всего, на более низких уровнях.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.