Акции Татнефти остаются стабильной дивисторией - "Велес Капитал"

Акции "Татнефти" ждут "бычьих" драйверов, остаются стабильной дивидендной историей, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Чистая прибыль компании в 2025 году по МСФО снизилась до 158,62 млрд руб. против 306,14 млрд руб. годом ранее, что предполагает итоговые дивиденды по итогам года с возможной доходностью порядка 2% (около 11,5 руб. на бумагу), отмечает эксперт.

"Татнефть" остается одной из стабильных дивидендных историй на российском рынке, при этом финансовые результаты компании в начале 2026 года, вероятно, улучшатся благодаря росту цен на энергоносители, что позволит ожидать более высоких полугодовых дивидендов (годом ранее выплаты за первое полугодие составили 14,35 руб. на оба типа акций), указывает Кожухова.

На данный момент технические сигналы не исключают развития среднесрочного роста цены акций эмитента, которые ждут значимых "бычьих" драйверов, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании.

