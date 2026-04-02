Оценка рынка акций США умеренно оптимистична - "БКС МИ"

"БСК Мир инвестиций" ("БКС МИ") умеренно оптимистично смотрит на американский рынок акций, целевой уровень по индексу S&P 500 на конец 2026 года составляет 7300 пунктов, говорится в стратегии аналитиков.

"После коррекции широкого рынка потенциал роста S&P 500 вырос с 5% до 13%, - пишут эксперты. - Тем не менее на горизонте двенадцати месяцев ожидаем повышенную волатильность и возможные периоды коррекции. Исходя из соотношения риска и доходности, наш взгляд на индекс несколько улучшился, сместившись с "нейтрального" к границе между "нейтральным" и "позитивным".

