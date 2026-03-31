Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Сургутнефтегаза

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для привилегированных акций "Сургутнефтегаза", говорится в комментарии аналитика Егора Объедкова.

Компания опубликовала сокращенную отчетность по РСБУ за 2025 год. "Наша изначальная оценка убытка была на уровне "до 0,1 трлн руб.", однако в итоге убыток составил 0,25 трлн руб., при этом наша оценка убытка до налогообложения составляла чуть ниже 0,3 трлн руб. (фактически 0,39 трлн руб.) - по видимому, мы переоценили положительный эффект отложенных налогов", - пишет эксперт в комментарии.

На взгляд Объедкова, укрепление курса рубля давило не только на выручку/ прибыль от нефтяного бизнеса, но и внесло существенный эффект в переоценку валютных депозитов, которые все еще составляют внушительную часть баланса компании.

"Мы понимаем, что у компании в 2025 году могут получиться минимальные дивиденды -0,95 руб. на акцию. Однако с учетом нашего макро-прогноза (ослабление в сторону 85 руб./$1 на конец года) и ожидаемых цен на нефть -оценочная дивидендная доходность по итогам 2026 года может составить внушительные 7-8 руб. на акцию, т.е. более 15% - никто из сектора пока не может похвастаться такими цифрами, даже с учетом текущего ралли на нефтяном рынке".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.