"Финам" подтверждает позитивную оценку акций Сургутнефтегаза

"Финам" подтверждает позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 55 руб. (потенциал роста 29,4%) и 29,2 руб. (потенциал роста 37,4%) соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Сургутнефтегаз" опубликовал сильно сокращенную отчетность по РСБУ по итогам 2025 года. Убыток компании составил 251 млрд руб. против прибыли в 923 млрд руб. годом ранее. Практически все остальные показатели нефтяник решил не раскрывать. Эксперт отмечает, что убыток оказался меньше прогноза "Финама" в 368 млрд руб., хотя в целом соответствует ожиданиям рынка.

На фоне убытка Кауфман ожидает, что дивиденд на оба типа акций составит 0,9 руб., что соответствует 4,2% доходности на а.о. и 2,1% на а.п.

"На данный момент у нас положительный взгляд на оба типа акций "Сургутнефтегаза", - пишет аналитик инвесткомпании. - Убыток за 2025 год уже давно был отыгран рынком и сейчас внимание инвесторов приковано к показателям за 2026 год, которые могут быть сильно лучше. На наш взгляд, "префы" нефтяника остаются ставкой на хотя бы умеренное ослабление рубля в 2026 году после аномально сильного для национальной валюты 2025 года. По нашим расчетам, за счет перехода валютной переоценки кубышки в положительную область, роста цен на нефть из-за кризиса на Ближнем Востоке и все еще повышенных процентных доходов дивиденд на привилегированную акцию "Сургутнефтегаза" по итогам 2026 года может превысить 9 руб., что соответствует более 20% доходности".

В то же время эксперт напоминает, что прибыль компании и дивиденд на "преф" во многом будут определяться курсом рубля на конец года, т.е. неопределенность остается высокой.

"Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" показывают аномальный перформанс, снизившись с начала конфликта на Ближнем Востоке, несмотря на значительный рост цен на нефть, - указывает Кауфман. - При этом локально обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с технической точки зрения находятся на сильной поддержке у отметки 21 руб. и выделяются практически рекордным в истории дисконтом к расчетному объему кубышки".

