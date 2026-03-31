Акции ВИ.ру справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Результаты эмитента за 2025 год по МСФО подтверждают заметное улучшение качества прибыли, денежного потока и баланса на фоне трансформации бизнеса в сторону B2B-сегмента, отмечают эксперты.

Они положительно оценивают результаты компании, которая показывает рост выручки быстрее роста рынка DIY. Компания сфокусирована на В2В, что дает свои результаты как по росту выручки, так и по стабильной маржинальности компании, говорится в комментарии.

В данный момент, на взгляд аналитиков сервиса, акции "ВсеИнструменты.ру" справедливо оценены рынком.

