Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем после завершения налогового периода марта

Москва. 31 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль перешел к снижению в последний день квартала и после завершившегося накануне налогового периода марта. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,8355 руб., что на 7,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 50 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,72 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 91 копейку, до 94,02 руб./EUR1.

Торговый диапазон 11,5-12 руб. за юань пока остается актуальным для курса валютной пары юань/рубль, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича.

"На наш взгляд, в ближайшие сессии диапазон 11,5-12 руб. за юань останется актуальным для китайской валюты. Несмотря на прохождение пика налоговых выплат, что снизит поддержку рубля со стороны экспортеров, стабилизации курса будет способствовать постепенное охлаждение спроса на иностранную валюту в условиях все еще слабой активности импортеров, прохождения периода крупных выплат по валютному корпоративному долгу и снижения дефицита юаневой ликвидности, - пишет эксперт. - При этом продление паузы в операциях по бюджетному правилу до 1 июля, учитывая текущие цены на нефть, выступит фактором в пользу рубля, что на горизонте до конца апреля может привести к отступлению к нижней границе данного коридора".

Рубль может укрепиться до 70-75 руб./$1 по итогам апреля-мая, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Минфин с марта не продает валюту. В апреле, как и в марте, ожидается недобор нефтегазовых доходов. Недопродажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут взаимозачтены с недопокупками, которые должны были начаться с мая, - пишут эксперты в комментарии. - Рубль будет волатильным все это время. Сейчас рубль живет при цене нефти $45/барр. - ровно такая цена обеспечивает предложение валюты. В апреле предложение валюты вырастет, поскольку в марте цены на нефть для налогообложения превышают $70/барр.".

По прогнозам аналитиков БКС, по итогам апреля-мая рубль может существенно укрепиться - до 70-75 руб./$1. Во многом финальное значение курса будет зависеть от состояния импорта и желания экспортеров минимизировать курсовые потери с помощью краткосрочных рублевых заимствований для уплаты налогов, подчеркивается в комментарии.

"Существенное укрепление рубля в перспективе квартала и замедление экономики могут стать весомым аргументом для ускорения темпов снижения ставки весной (ближайшее заседание - 24 апреля), - указывают стратеги. - Далее, полагаем, скорость снижения ставки замедлится, когда курс вернется выше 80 руб./$1. Наш прогноз ключевой ставки не меняется - 12% на конец 2026 года".

Проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписал 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, до 1 июля приостанавливается действие пунктов 4 и 5 правил проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния. Эти пункты устанавливают, как определяется объем покупки или продажи валюты и золота, а также каким образом осуществляются эти операции.

"Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны", - говорится в сообщении Минфина.

Ведомство отмечает, что при возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта текущего года.

Министр финансов Антон Силуанов ранее сообщал о предложении продлить приостановку операций по покупке/продаже валюты и золота в рамках бюджетного правила до лета.

В конце февраля, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за военного конфликта в Иране, он заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность снижения базовой цены в бюджетном правиле. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением параметра базовой цены на нефть в бюджетном правиле. Позже, 27 марта, в кулуарах съезда РСПП Силуанов сообщил, что бюджетное правило на паузе "до лета".

Министр объяснил это решение тем, что нужно время, чтобы факторы, влияющие на их параметры, прояснились. "Мы могли приостановить на месяц - и это сделали. А сейчас наше предложение подготовлено о том, чтобы сделать более длительным период приостановки ситуации. До момента прояснения ситуации", - сообщил он.

В 2025 году было принято решение о постепенном - с шагом в $1 в год - снижении цены отсечения в бюджетном правиле, с $60 до $55 за баррель к 2030 году.

Замминистра финансов РФ Владимир Колычев ранее в марте пояснял, что в настоящее время в правительстве обсуждается возможность изменения параметров цены отсечения на 2027 и последующие годы. "Сейчас обсуждается изменение на следующий и дальнейшие годы. По крайней мере, есть такое предложение Минфина", - сказал он. По его словам, ведомство видит необходимость среднесрочно сбалансировать бюджет при более низкой цене, потому что ожидается, что "равновесная цена в мире, наверное, средне- и долгосрочно ниже, чем наши текущие параметры".

По мнению Минфина, на средне- и долгосрочный период цена отсечения, заложенная в бюджетном правиле сейчас, не соответствует принципу сбалансированности бюджета.

По словам Колычева, с окончательным согласованным решением по изменению бюджетного правила планируется выйти до формирования бюджета на новую трехлетку.

Цены на нефть возобновили рост во вторник после отката ранее в ходе торгов на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $116.57 за баррель, что на 3,29% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Срок биржевого обращения майских фьючерсов истекает во вторник.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 0,04%, до $102,9 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,25%, до $102,88 за баррель - максимума с июля 2022 года.

Нефть Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. Стоимость WTI в марте поднялась на 54%.

Банк России во вторник, 31 марта, в рамках аукциона недельного репо разместил 4 трлн 220 млрд рублей (при лимите 4 трлн 220 млрд рублей и спросе 5 трлн 896,230 млрд рублей) в среднем по ставке 15,03% годовых. На предыдущем аукционе, состоявшемся 24 марта, ЦБ разместил 4 трлн 90 млрд рублей (при лимите 4 трлн 90 млрд рублей и спросе 6 трлн 461,383 млрд рублей) в среднем по ставке 15,05% годовых.