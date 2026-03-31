"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "РусАла", говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Эмитент, получивший предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по поводу цен для отечественных потребителей алюминия, готовит комплекс предложений по ценообразованию на внутреннем рынке, заявил представитель "РусАла".

Эксперты инвесткомпании оценивают новость умеренно негативно.

"Полагаем, пересмотр региональных премий для расчета цен на российском рынке не окажет значительного влияния на компанию. Мы оцениваем потенциальный эффект в пределах 5% снижения чистой прибыли с учетом доли в "Норникеле", - пишут они. - Соотношение текущей цены акции к ее прибыли на акцию за последние двенадцать месяцев (спотовый Р/Е) находится на уровне 2,4х против исторических 5х. При стабилизации цен на алюминий спотовый Р/Е будет на уровне 6,2х, что выше исторических значений и соответствует "нейтральному" взгляду".

По мнению аналитиков "БКС МИ" главными катализаторами для компании станут следующие два фактора:

- дальнейшее снижение ставки ЦБ РФ, что позволит оптимизировать процентные расходы;

- ослабление рубля, так как компания ориентирована на экспорт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.