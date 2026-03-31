Участие в первичных аукционах Минфина привлекательно - Альфа-банк

Участие в первичных аукционах Министерства финансов России привлекательно для инвесторов, считают аналитики Альфа-банка.

"Мы ожидаем, что во 2К26 Минфин продолжит делать упор на размещение длинных ОФЗ с фиксированным купоном. В марте ОФЗ срочностью от десяти лет размещались с доходностью в диапазоне 14,65-14,9%. Полагаем, что в апреле ведомство попробует протестировать чуть более низкие уровни, но не думаем, что оно будет жертвовать объемом ради доходности, - пишут эксперты в комментарии. - Соответственно, участие в первичных аукционах мы считаем привлекательным, особенно если вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 24 апреля текущего года будет расти".

