Акции МДМГ привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

По их мнению, эмитент показал сильные результаты за 2025 год, продемонстрировав высокие темпы роста выручки как за счет органического развития бизнеса, так и благодаря консолидации клиник ГК "Эксперт".

Менеджмент позитивно смотрит на 2026 год, в котором компания продолжит свое развитие: начнется реконструкция недавно приобретенного здания в Москве под новый многопрофильный госпиталь и продолжится реализация начатых ранее проектов по строительству медицинских учреждений.

Компания прогнозирует рост выручки в 2026 году на уровне 20%.

Сумма запланированных затрат на развитие бизнеса в 2026-2027 годах составляет 10 млрд рублей.

Также, согласно заявлению менеджмента, компания планирует активно рассматривать возможности на рынке M&A.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.