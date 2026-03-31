"Финам" повысил целевую цену акций Озона до 5120 руб

"Финам" повысил целевую цену акций МКПАО "Озон" с 4826 руб. до 5120 руб.

на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 18% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова.

"Последние полгода для компании выдались насыщенными и результативными, - отмечает эксперт. - Компания успела переехать в Россию, выйти де-факто победителем из конфликта с банками, объявить первые в истории дивиденды и байбек-программу, выйти на чистую прибыль третий квартал подряд и побить собственный гайденс по всем прогнозируемым метрикам. На наш взгляд, компания сейчас находится в очень привлекательном положении, сочетая растущую рентабельность и возврат капитала акционерам с двузначными темпами роста".

