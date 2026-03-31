Акции Emerson Electric обладают потенциалом роста на фоне развития промышленности в США - "Финам"

Акции Emerson Electric обладают потенциалом роста на фоне развития промышленности в США, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам".

Эксперты присвоили рейтинг "покупать" акциям Emerson Electric с целевой ценой в перспективе 12 месяцев на уровне $168,90, что предполагает потенциал роста на 34,7%.

"Акции компании снизились с пиков февраля на 24% на фоне общей коррекции фондового рынка США из-за конфликта на Ближнем Востоке, - отмечается в материале. - Несмотря на падение, Emerson Electric остается привлекательной для инвестиций благодаря процессу реиндустриализации в США, что поддерживает устойчивый спрос на продукцию компании. Ключевые драйверы роста - увеличение доли ПО сегмента, реиндустриализация в США, повышение спроса на решения для модернизации электростанций и дата-центров".

Основными рисками для компании аналитики видят геополитическую неопределенность на фоне конфликта на Ближнем Востоке, высокую конкуренцию, а также цикличность отрасли.

Emerson Electric - компания, предлагающая решения в области автоматизации производства.

