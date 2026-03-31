Затишье на рынке ОФЗ может продлиться еще несколько недель - ПСБ

Затишье на рынке ОФЗ может продлиться еще несколько недель; потенциал снижения кривой госбумаг сохраняется, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

"Индекс RGBI остается в рамках понижательной консолидации, ближайшей целью которой выступает уровень 119 пунктов, - указывает эксперт. - Вероятно дальнейшее сползание индекса в ближайшие недели с активизацией покупок за 1-2 недели до предстоящего заседания 24 апреля".

На взгляд аналитика, консолидация вторичного рынка позволяет поддерживать неплохой спрос на ОФЗ и аккумулирование позиции в госбумагах институциональными инвесторами. Дополнительную ликвидность рынку дало погашение на прошлой неделе флоатера ОФЗ 29014 на 450 млрд руб., в результате чего короткий конец кривой ОФЗ ушел на новые минимумы.

"В целом, при относительно стабильных данных по инфляции индикаторы экономической активности заметно усиливают сигнал о рисках переохлаждения экономики - статистика указывает на рост вероятности спада ВВП в 1 квартале 2026 года, что говорит о наличии пространства для дальнейшего смягчения ДКП ЦБ и потенциала снижения кривой госбумаг", - делает вывод Грицкевич.

