Индекс Мосбиржи продолжит движение в районе 2800п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит движение в районе 2800 пунктов на торгах во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Сохранению консервативного настроя инвесторов будут способствовать дефицит идей на рынке и неуверенность в устойчивости нефтяных цен и способности российских компаний в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынков энергоносителей, что сдерживает покупки в бумагах нефтегазового сектора, указывает эксперт в комментарии.

Среди корпоративных событий Зварич отмечает совет директоров "Московской биржи", на котором будет обсуждаться вопрос дивидендов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.