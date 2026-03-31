Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует уйти выше 2800п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует вернуться выше 2800 пунктов на торгах во вторник, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Внешний фон для российского фондового рынка в целом остается позитивным на фоне высоких цен на энергоресурсы, металлы и удобрения, а также из-за ослабления стоимости российского рубля, которое увеличивает выручку экспортеров в рублевом эквиваленте, отмечает эксперт в комментарии.

"Поэтому во вторник индекс Мосбиржи, скорее всего, попробует вернуться выше 2800 пунктов, ожидаем торги в диапазоне 2785-2825 пунктов, - пишет Чернов. - Курс валютной пары доллар/рубль ожидаем в коридоре 81-82 руб./$1".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.