Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 31 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Проведение операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила приостановлено до 1 июля 2026 года. Соответствующее постановление подписал 27 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Решение принято в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть в целях повышения устойчивости государственных финансов и укрепления финансовой системы страны", - говорится в сообщении Минфина РФ. Министерство отмечает, что при возобновлении операций будут определены особенности проведения расчетов с учетом объема отложенной покупки/продажи иностранной валюты и золота с марта текущего года.

Президент США Дональд Трамп нацелен на достижение соглашения с Тегераном до 6 апреля, сообщили в понедельник в Белом доме. "Президент отмечал в своей публикации в Truth Social, что он хочет видеть соглашение в течение 10 дней. Времени остается все меньше. Несколько дней осталось. Мы посмотрим, что произойдет за оставшийся период", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге в Белом доме. 26 марта Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут хорошо, поэтому США решили отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям.

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на чиновников администрации США, что Трамп заявил своим помощникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. По их словам, президент США пришел к выводу, что Вашингтон должен достичь своих главных целей по ограничению возможностей военно-морского флота Ирана и его ракетных сил и свернуть военные действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью возобновления свободного торгового оборота. Собеседники издания заявили, что если это не удастся, Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и Персидском заливе взяли на себя инициативу по открытию Ормузского пролива.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленным изменениями торги в понедельник. Инвесторы продолжали внимательно следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где в конфликт вступили йеменские хуситы, угрожая поставкам через Красное море.

В свою очередь американский президент Трамп выступил с новыми угрозами в адрес Ирана в попытке склонить эту страну к скорому достижению соглашения. "Есть крупные успехи, но если по какой-то причине сделки быстро не будет, что возможно, и если Ормузский пролив немедленно не вернут в нормальный режим работы, то мы завершим наш визит в Иран, взорвав или полностью уничтожив все электростанции, нефтяные скважины и остров Харк (вероятно, все опреснительные станции!), которые мы пока что намеренно не трогали", - добавил Трамп. Вместе с тем он заявил, что "США ведут серьезные дискуссии с новым и более разумным режимом для окончания наших военных операций в Иране".

Продолжающийся конфликт в Западной Азии может подтолкнуть выше стоимость энергоносителей, но центробанки обычно игнорируют такие потрясения ввиду их традиционной непродолжительности, заявил председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл в ходе конференции в Гарвардском университете. Денежно-кредитная политика Федрезерва находится в "хорошей позиции" для того, чтобы подождать и оценить развитие событий, отметил глава регулятора. "Мы вернем инфляцию к 2%... Мы нацелены достичь этого на стабильной основе", - подчеркнул он.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются утром во вторник, инвесторы следят за развитием событий на Ближнем Востоке и оценивают статистику из Китая и Японии. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск потерял 0,04%, гонконгский Hang Seng - 0,38%. Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 0,77%. Южнокорейский индекс Kospi рухнул на 3,2%. Тем временем австралийский S&P/ASX 200 - единственный среди ключевых индексов АТР - поднимается на 0,25%.

Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается уже более четырех недель, и у рынка пока нет понимания относительно сроков ее завершения. Дополнительную неопределенность создают противоречащие друг другу заявления Вашингтона и Тегерана о ходе переговоров между двумя странами. Из-за военных действий на Ближнем Востоке поставки нефти на мировой рынок резко сократились, что привело к скачку цен на топливо в большинстве азиатских стран.

В свою очередь мировые цены на нефть возобновили рост во вторник после отката ранее в ходе торгов на информации СМИ о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы завершить войну с Ираном. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $113,53 за баррель, что на 0,67% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 0,19%, до $112,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени всего на 3 цента, до $102,85 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 3,25%, до $102,88 за баррель - максимума с июля 2022 года.

Нефть Brent завершает текущий месяц рекордным ростом на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, с начала марта она подорожала на 55%. Стоимость WTI в марте поднялась на 54%.

Эксперты ?опасаются, что боевые действия могут выйти за пределы Персидского залива. По сообщениям CNN, заместитель министра информации йеменского движения сказал в пятницу, что хуситы намерены блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море и Аденский залив, если США и их союзники приступят к эскалации против Ирана.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,4 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 39,341 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,123 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали небольшой рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 30 марта увеличился на 0,06% и составил 120,28 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (28-30 марта) прибавил 0,16%, поднявшись до 1259,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,4%), "ГК Самолет БО-П11" (+0,27%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,27%) и "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России-001Р-10" (-0,6%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,4%) и "РЖД-30" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) 31 марта начнет размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-П20 в объеме 3,5 млрд рублей. Цена доразмещения составит 100% от номинала. Дата погашения допвыпуска, как и основного займа - 6 февраля 2028 года. Основной двухлетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей компания разместила в феврале текущего года по ставке фиксированного ежемесячного купона 15,95% годовых.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (MOEX: DOMRF) серии БО-001P-62 объемом 26 млрд 237 млн 442 тыс. рублей на уровне 135 базисных пунктов. По займу будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны (28-го числа каждого месяца). Юридический срок погашения выпуска - 28 декабря 2056 года, ожидаемая дюрация - около 3,7 года (с учетом амортизации и досрочных погашений). Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. Техразмещение запланировано на 31 марта. Выпуск доступен для приобретения квалифицированным инвесторам.

ООО "БиоВитрум" установило новый ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 23,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к сall-опциону через 1,5 года в размере 25,9% годовых. Размещение выпуска начнется 2 апреля. По выпуску будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "ЭкономЛизинг" 3 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 100 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона - 23% годовых, ему соответствует доходность к сall-опциону через два года на уровне 25,06% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) 7 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние дебютные облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 190 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 13 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

АО "ГТЛК" 9 апреля начнет размещение трех выпусков облигаций - 22-летнего выпуска серии 005Р-26, 20-летнего выпуска серии 005Р-27 и 22-летнего займа серии 005Р-44. Бонды будут размещены по закрытой подписке в пользу Минфина РФ. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей. Остальные параметры эмиссий пока не раскрываются.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) выкупило по оферте 109 тыс. 532 облигации серии 03-01 по цене 100% от номинала, или 5,5% эмиссии. Размещение выпуска 3-летних внебиржевых облигаций для населения проходит с 29 декабря на маркетплейсе "Финуслуги" Московской биржи и продлится до погашения выпуска. Облигации не торгуются на бирже, купить их могут только физические лица (налоговые резиденты Российской Федерации, достигшие совершеннолетия). По выпуску выплачиваются плавающие ежемесячные купоны, привязанные к ключевой ставке Банка России (ключевая ставка + 0,7 процентного пункта): к моменту размещения облигаций на "Финуслугах" ставка купона составила 16,7% годовых.