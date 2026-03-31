Акции Транснефти сохраняют привлекательность для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Привилегированные акции "Транснефти" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, учитывая потенциальную дивидендную доходность и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Российская нефтепроводная компания раскрыла консолидированную финансовую отчетность за 2025 год.

Эксперты позитивно оценивают результаты.

Выручка превысила ожидания, а динамика чистой прибыли в значительной степени обусловлена разовым неденежным фактором, отмечают они.

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" сохраняют прогноз расчетного дивиденда за 2025 год на уровне 185 рублей на одну акцию, при этом потенциальная дивидендная доходность в размере 13,5% является одной из самых высоких в секторе.

Учитывая потенциальную дивидендную доходность и ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики Банка России, эксперты считают, что акции "Транснефти" сохраняют привлекательность для долгосрочных инвесторов.

