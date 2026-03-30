Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
Доля ликвидных активов ФНБ сократилась до 30,5%
Доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния (средства, размещенные на счетах в Банке России) в 2025 году продолжила снижаться, сократившись до 30,5% с 32,1% от общего объема годом ранее, свидетельствуют данные оперативного доклада...
 
Ряд ресторанов и кафе до конца года освободят от НДС
Правительство одобрило законопроект, который временно освобождает часть бизнеса в сфере общепита от уплаты НДС. Об этом "Известиям" сообщил источник в кабмине. Документ (есть в распоряжении редакции) 30 марта рассмотрела правкомиссия по...
 
Число интернет-заказов сокращает рост
В 2025 году российские потребители сделали в интернете 8,3 млрд заказов, что на 24% больше год к году, следует из данных, предоставленных "Коммерсанту" Data Insight. Рост оказался минимальным за последние восемь лет. Умеренное снижение темпов роста...
 
30 марта 2026 года 19:22

Рубль в понедельник укрепился в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 30 марта. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос на фоне дорогой нефти и в условиях остаточного спроса на рублевую ликвидность в день основных налоговых выплат марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы в понедельник в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,756 руб., что на 6,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 31 марта на 15,12 копейки, до 81,2955 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,22 копейки, до 93,4369 руб./EUR1.

"Рубль на прошлой неделе продемонстрировал рост впервые с начала февраля, скорректировался вверх от локального минимума, достигнутого 19 марта (12,65 руб. за юань) на фоне экспирации квартальных валютных фьючерсов. Ключевым фактором укрепления рубля стало объявленное Минфином решение приостановить до лета операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила. На период действия паузы не будут проводиться регулярные покупки иностранной валюты за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, возникающих при превышении фактических нефтегазовых поступлений над их базовым уровнем. Это временно сняло структурный фактор давления на рубль со стороны бюджетного механизма", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки есть, ЦБ РФ продолжит придерживаться плавного подхода в смягчении денежно-кредитной политики, заявил глава департамента ДКП Андрей Ганган.

"Базовый прогноз Центрального банка предполагает, что пространство для снижения ключевой ставки в этом году есть", - сообщил Ганган на встрече с представителями органов власти и бизнеса Тюменской области.

Он напомнил, что февральский прогноз предусматривает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 13,5-14,5%.

Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом ЦБ, экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в этом году, это позволит в следующем году "быть стабильно на нашей цели" по инфляции в 4%, пояснил он. "Это значит, что мы ставку сможем вернуть к тем уровням, которые мы считаем нейтральными, такими равновесными. Сейчас это уровни 7,5-8,5% (такой диапазон средней ставки в прогнозе ЦБ предусмотрен в 2028 году - ИФ)", - сказал глава департамента ЦБ.

Если бы Банк России сейчас резко снизил ставку, то предложение точно бы сразу же не выросло, а потребительский спрос бы резко вырос, и регулятору пришлось бы снова ужесточать политику, считает Ганган.

"Чтобы как раз эти качели не создавать, вот и приходится делать свои шаги выверенными, плавными, исходя из той динамики, которая соотносится с задачей вернуть инфляцию к нашей цели. Поэтому базовый прогноз предполагает траекторию ставки, которая нас вернет к инфляции 4% и к нейтральному уровню ставки", - заявил глава департамента ЦБ.

Банк России в марте снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 15% годовых. ЦБ тогда отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего понижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также оценки рисков со стороны внешних и внутренних факторов.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent, торги которыми завершаются во вторник, перешли к небольшому снижению вечером в понедельник, при этом североамериканская марка WTI продолжает активно дорожать.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск понизилась на 0,02%, до $112,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись к этому времени на 3.32%, до $102,95 за баррель.

С начала месяца Brent подскочила в цене на 58%, рекордными темпами за все время наблюдений, то есть с 1988 года. Цена WTI увеличилась на 51%, максимально с мая 2020 года, пишет Reuters.

Трейдеры и инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Надежды на скорое урегулирование конфликта ослабли после того, как в минувшие выходные в него вступили йеменские хуситы.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что переговоры с Тегераном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, американские военные будут атаковать в Иране электростанции и месторождения нефти, а также остров Харк.

Ранее президент пообещал отложить удары по иранским электростанциям до 6 апреля.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 30 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 2 базисных пункта, до 14,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник осталась на прежнем уровне - 15,1% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт, до 15,67% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев отступила на 2 базисных пункта и составила 16,47% годовых.


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
31 марта 2026 года 20:01
Рынок акций РФ во вторник просел ниже 2780п по индексу МосБиржи, несмотря на высокую нефть
Москва. 31 марта. Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне новостей о повреждениях в порту Усть-Луга в результате ночной атаки украинских БПЛА и неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступала высокая нефть (июньский фьючерс на нефть Brent торговался в районе $107 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2780 пунктов, к уровню 5-недельной давности.    читать дальше
31 марта 2026 года 19:19
Рубль по итогам волатильных торгов вторника сумел немного укрепиться в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти
Москва. 31 марта. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подрос на фоне активно дорожающей нефти. Сессия отличалась повышенной волатильностью, курс рубля в паре с юанем несколько раз переходил от небольшого минуса к плюсу и обратно. В итоге курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,743 руб., что на 1,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
31 марта 2026 года 19:00
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Сургутнефтегаза
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для привилегированных акций "Сургутнефтегаза", говорится в комментарии аналитика Егора Объедкова. Компания опубликовала сокращенную отчетность по РСБУ за 2025 год. "Наша изначальная оценка убытка была на уровне "до 0,1 трлн руб.", однако в итоге убыток...    читать дальше
31 марта 2026 года 18:33
"Финам" подтверждает позитивную оценку акций Сургутнефтегаза
"Финам" подтверждает позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 55 руб. (потенциал роста 29,4%) и 29,2 руб. (потенциал роста 37,4%) соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Сургутнефтегаз" опубликовал сильно сокращенную...    читать дальше
31 марта 2026 года 18:03
Акции ВИ.ру справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
ции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Результаты эмитента за 2025 год по МСФО подтверждают заметное улучшение качества прибыли, денежного потока и баланса на фоне...    читать дальше
31 марта 2026 года 17:36
Цены акций Netflix и General Motors могут расти в ближайшее время - инвестбанк "Синара"
Котировки акций Netflix Inc. и General Motors могут показать рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Netflix рассматривает расширение пакета трансляций матчей Национальной футбольной лиги - увеличения числа игр с двух до четырех. Данное решение, отмечают...    читать дальше
31 марта 2026 года 17:09
"БКС МИ" сохраняет "нейтральную" оценку акций РусАла
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "РусАла", говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент, получивший предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по поводу цен для отечественных потребителей алюминия,...    читать дальше
31 марта 2026 года 16:40
Участие в первичных аукционах Минфина привлекательно - Альфа-банк
Участие в первичных аукционах Министерства финансов России привлекательно для инвесторов, считают аналитики Альфа-банка. "Мы ожидаем, что во 2К26 Минфин продолжит делать упор на размещение длинных ОФЗ с фиксированным купоном. В марте ОФЗ срочностью от десяти лет размещались с доходностью в...    читать дальше
31 марта 2026 года 16:05
Акции МДМГ привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
ции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По их мнению, эмитент показал сильные результаты за 2025 год, продемонстрировав высокие темпы роста...    читать дальше
31 марта 2026 года 15:40
Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем после завершения налогового периода марта
Москва. 31 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль перешел к снижению в последний день квартала и после завершившегося накануне налогового периода марта. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,8355 руб., что на 7,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
31 марта 2026 года 15:34
"Т-Инвестиции" сохраняют "осторожную" оценку акций ВИ.ру
"Т-Инвестиции" сохраняют "осторожную" оценку перспектив котировок акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") на фоне продолжающейся сложной макроэкономической конъюнктуры и падения выручки компании, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент объявили...    читать дальше
31 марта 2026 года 15:11
"Финам" повысил целевую цену акций Озона до 5120 руб
"Финам" повысил целевую цену акций МКПАО "Озон" с 4826 руб. до 5120 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 18% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Последние полгода для компании выдались насыщенными и результативными, -...    читать дальше
31 марта 2026 года 14:46
Акции Emerson Electric обладают потенциалом роста на фоне развития промышленности в США - "Финам"
Акции Emerson Electric обладают потенциалом роста на фоне развития промышленности в США, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам". Эксперты присвоили рейтинг "покупать" акциям Emerson Electric с целевой ценой в перспективе 12 месяцев на уровне $168,90, что предполагает потенциал...    читать дальше
31 марта 2026 года 14:19
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ВИ.РУ на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру")"на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Гойды. "Компания "ВИ.ру" опубликовала финансовые результаты за 4К25, показав, несмотря на снижение выручки на 3% г/г до 48,5 млрд...    читать дальше
31 марта 2026 года 13:45
Рубль может укрепиться до 70-75 руб./$1 по итогам апреля-мая - "БКС МИ"
Рубль может укрепиться до 70-75 руб./$1 по итогам апреля-мая, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Минфин с марта не продает валюту. В апреле, как и в марте, ожидается недобор нефтегазовых доходов. Недопродажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут взаимозачтены с...    читать дальше
