Рубль в понедельник укрепился в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 30 марта. Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос на фоне дорогой нефти и в условиях остаточного спроса на рублевую ликвидность в день основных налоговых выплат марта. Согласно расписанию Федеральной налоговой службы в понедельник в бюджет должны были быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,756 руб., что на 6,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 31 марта на 15,12 копейки, до 81,2955 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,22 копейки, до 93,4369 руб./EUR1.

"Рубль на прошлой неделе продемонстрировал рост впервые с начала февраля, скорректировался вверх от локального минимума, достигнутого 19 марта (12,65 руб. за юань) на фоне экспирации квартальных валютных фьючерсов. Ключевым фактором укрепления рубля стало объявленное Минфином решение приостановить до лета операции с иностранной валютой в рамках бюджетного правила. На период действия паузы не будут проводиться регулярные покупки иностранной валюты за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, возникающих при превышении фактических нефтегазовых поступлений над их базовым уровнем. Это временно сняло структурный фактор давления на рубль со стороны бюджетного механизма", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки есть, ЦБ РФ продолжит придерживаться плавного подхода в смягчении денежно-кредитной политики, заявил глава департамента ДКП Андрей Ганган.

"Базовый прогноз Центрального банка предполагает, что пространство для снижения ключевой ставки в этом году есть", - сообщил Ганган на встрече с представителями органов власти и бизнеса Тюменской области.

Он напомнил, что февральский прогноз предусматривает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 13,5-14,5%.

Если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом ЦБ, экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в этом году, это позволит в следующем году "быть стабильно на нашей цели" по инфляции в 4%, пояснил он. "Это значит, что мы ставку сможем вернуть к тем уровням, которые мы считаем нейтральными, такими равновесными. Сейчас это уровни 7,5-8,5% (такой диапазон средней ставки в прогнозе ЦБ предусмотрен в 2028 году - ИФ)", - сказал глава департамента ЦБ.

Если бы Банк России сейчас резко снизил ставку, то предложение точно бы сразу же не выросло, а потребительский спрос бы резко вырос, и регулятору пришлось бы снова ужесточать политику, считает Ганган.

"Чтобы как раз эти качели не создавать, вот и приходится делать свои шаги выверенными, плавными, исходя из той динамики, которая соотносится с задачей вернуть инфляцию к нашей цели. Поэтому базовый прогноз предполагает траекторию ставки, которая нас вернет к инфляции 4% и к нейтральному уровню ставки", - заявил глава департамента ЦБ.

Банк России в марте снизил ключевую ставку на очередные 50 базисных пунктов - до 15% годовых. ЦБ тогда отметил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего понижения на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также оценки рисков со стороны внешних и внутренних факторов.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent, торги которыми завершаются во вторник, перешли к небольшому снижению вечером в понедельник, при этом североамериканская марка WTI продолжает активно дорожать.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск понизилась на 0,02%, до $112,47 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись к этому времени на 3.32%, до $102,95 за баррель.

С начала месяца Brent подскочила в цене на 58%, рекордными темпами за все время наблюдений, то есть с 1988 года. Цена WTI увеличилась на 51%, максимально с мая 2020 года, пишет Reuters.

Трейдеры и инвесторы продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Надежды на скорое урегулирование конфликта ослабли после того, как в минувшие выходные в него вступили йеменские хуситы.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что переговоры с Тегераном продвигаются успешно, но если соглашения быстро достичь не удастся, американские военные будут атаковать в Иране электростанции и месторождения нефти, а также остров Харк.

Ранее президент пообещал отложить удары по иранским электростанциям до 6 апреля.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 30 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 2 базисных пункта, до 14,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в понедельник осталась на прежнем уровне - 15,1% годовых, версия на срок 3 месяца уменьшилась на 1 базисный пункт, до 15,67% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев отступила на 2 базисных пункта и составила 16,47% годовых.