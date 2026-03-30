SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Транснефти

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Транснефти", сообщается в комментарии аналитиков.

"Транснефть" отчиталась за 2025 год по МСФО:

- Выручка выросла на 1%, а EBITDA - на 7%. Эксперты подчеркивают, что операционно все выглядит сильнее: выручка без перепродаж нефти прибавила 9% за год и 20% в 4К2025 за счет роста объемов транспортировки.

- Чистая прибыль снизилась на 21%, но давление оказали разовые факторы - списания на 98 млрд руб. и налоговые эффекты.

- Свободный денежный поток вырос на 7% при доходности около 18%.

"Денежная позиция остается сильной - 492 млрд руб., что составляет почти половину капитализации, - указывают аналитики. - По нашим оценкам, финальный дивиденд может составить 180-185 руб. на акцию. Дивдоходность - 13%".

