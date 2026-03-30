30 марта 2026 года 16:58
Инвесторам стоит обратить внимание на ОФЗ-ПД 26250, ОФЗ-ПД 26253 и ОФЗ-ПД 26254 - РСХБ
Россельхозбанк (РСХБ) позитивно оценивает облигации федерального займа с длинной дюрацией, среди которых выделяет ОФЗ-ПД 26250, ОФЗ-ПД 26253 и ОФЗ-ПД 26254, говорится в комментарии аналитика по долговым рынкам Глеба Чернышева. "Мы полагаем, что на данном этапе фокус внимания инвесторов на долговом рынке направлен на фискальную политику властей, а именно на возможное изменение бюджетного правила, сокращение расходов бюджета, а также оценку будущего дефицита бюджета, который может быть меньше в случае длительного периода высоких цен на энергоресурсы, что приведет к уменьшению навеса предложения в ОФЗ, - пишет эксперт. - В связи с этим мы позитивно смотрим на облигации федерального займа с длинной дюрацией, среди которых выделяем ОФЗ-ПД 26250, ОФЗ-ПД 26253 и ОФЗ-ПД 26254". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
31 марта 2026 года 20:01
Москва. 31 марта. Рынок акций РФ во вторник снизился на фоне новостей о повреждениях в порту Усть-Луга в результате ночной атаки украинских БПЛА и неопределенности с дальнейшими переговорами по украинскому урегулированию, сдерживающим фактором для продавцов выступала высокая нефть (июньский фьючерс на нефть Brent торговался в районе $107 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2780 пунктов, к уровню 5-недельной давности. читать дальше
.31 марта 2026 года 19:19
Рубль по итогам волатильных торгов вторника сумел немного укрепиться в паре с юанем на фоне активно дорожающей нефти
Москва. 31 марта. Китайский юань немного опустился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подрос на фоне активно дорожающей нефти. Сессия отличалась повышенной волатильностью, курс рубля в паре с юанем несколько раз переходил от небольшого минуса к плюсу и обратно. В итоге курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,743 руб., что на 1,3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.31 марта 2026 года 19:00
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для привилегированных акций "Сургутнефтегаза", говорится в комментарии аналитика Егора Объедкова. Компания опубликовала сокращенную отчетность по РСБУ за 2025 год. "Наша изначальная оценка убытка была на уровне "до 0,1 трлн руб.", однако в итоге убыток... читать дальше
.31 марта 2026 года 18:33
"Финам" подтверждает позитивную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 55 руб. (потенциал роста 29,4%) и 29,2 руб. (потенциал роста 37,4%) соответственно, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Сургутнефтегаз" опубликовал сильно сокращенную... читать дальше
.31 марта 2026 года 18:03
ции ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") в настоящее время справедливо оценены российским фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Результаты эмитента за 2025 год по МСФО подтверждают заметное улучшение качества прибыли, денежного потока и баланса на фоне... читать дальше
.31 марта 2026 года 17:36
Котировки акций Netflix Inc. и General Motors могут показать рост в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара". Netflix рассматривает расширение пакета трансляций матчей Национальной футбольной лиги - увеличения числа игр с двух до четырех. Данное решение, отмечают... читать дальше
.31 марта 2026 года 17:09
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "нейтральную" оценку акций "РусАла", говорится в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Эмитент, получивший предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по поводу цен для отечественных потребителей алюминия,... читать дальше
.31 марта 2026 года 16:40
Участие в первичных аукционах Министерства финансов России привлекательно для инвесторов, считают аналитики Альфа-банка. "Мы ожидаем, что во 2К26 Минфин продолжит делать упор на размещение длинных ОФЗ с фиксированным купоном. В марте ОФЗ срочностью от десяти лет размещались с доходностью в... читать дальше
.31 марта 2026 года 16:05
ции "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") в настоящее время являются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По их мнению, эмитент показал сильные результаты за 2025 год, продемонстрировав высокие темпы роста... читать дальше
.31 марта 2026 года 15:40
Москва. 31 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль перешел к снижению в последний день квартала и после завершившегося накануне налогового периода марта. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,8355 руб., что на 7,95 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.31 марта 2026 года 15:34
"Т-Инвестиции" сохраняют "осторожную" оценку перспектив котировок акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру") на фоне продолжающейся сложной макроэкономической конъюнктуры и падения выручки компании, сообщается в материале главного аналитика брокера Марьяны Лазаричевой. Эмитент объявили... читать дальше
.31 марта 2026 года 15:11
"Финам" повысил целевую цену акций МКПАО "Озон" с 4826 руб. до 5120 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 18% и рейтингу "покупать", сообщается в материале аналитика Магомеда Магомедова. "Последние полгода для компании выдались насыщенными и результативными, -... читать дальше
.31 марта 2026 года 14:46
Акции Emerson Electric обладают потенциалом роста на фоне развития промышленности в США, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Финам". Эксперты присвоили рейтинг "покупать" акциям Emerson Electric с целевой ценой в перспективе 12 месяцев на уровне $168,90, что предполагает потенциал... читать дальше
.31 марта 2026 года 14:19
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ПАО "ВИ.ру" (бренд "ВсеИнструменты.ру")"на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика Александра Гойды. "Компания "ВИ.ру" опубликовала финансовые результаты за 4К25, показав, несмотря на снижение выручки на 3% г/г до 48,5 млрд... читать дальше
.31 марта 2026 года 13:45
Рубль может укрепиться до 70-75 руб./$1 по итогам апреля-мая, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций". "Минфин с марта не продает валюту. В апреле, как и в марте, ожидается недобор нефтегазовых доходов. Недопродажи валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут взаимозачтены с... читать дальше
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
