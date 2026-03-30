Инвесторам стоит обратить внимание на ОФЗ-ПД 26250, ОФЗ-ПД 26253 и ОФЗ-ПД 26254 - РСХБ

Россельхозбанк (РСХБ) позитивно оценивает облигации федерального займа с длинной дюрацией, среди которых выделяет ОФЗ-ПД 26250, ОФЗ-ПД 26253 и ОФЗ-ПД 26254, говорится в комментарии аналитика по долговым рынкам Глеба Чернышева.

"Мы полагаем, что на данном этапе фокус внимания инвесторов на долговом рынке направлен на фискальную политику властей, а именно на возможное изменение бюджетного правила, сокращение расходов бюджета, а также оценку будущего дефицита бюджета, который может быть меньше в случае длительного периода высоких цен на энергоресурсы, что приведет к уменьшению навеса предложения в ОФЗ, - пишет эксперт. - В связи с этим мы позитивно смотрим на облигации федерального займа с длинной дюрацией, среди которых выделяем ОФЗ-ПД 26250, ОФЗ-ПД 26253 и ОФЗ-ПД 26254".

