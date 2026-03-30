"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка" в ожидании роста котировок до 350 рублей с доходностью более 10% на горизонте 3 месяцев, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Аналитики прогнозируют увеличение чистой прибыли Сбербанка на 13% в этом году, до 1,9 трлн рублей, за счет сильной динамики чистого процентного дохода и снижения стоимости риска. Продолжение смягчения денежно-кредитной политики, по их оценкам, должно позитивно отразиться на оценочных мультипликаторах, а также поддержать чистую процентную маржу в этом году.

"С момента последней дивидендной выплаты прошлым летом цена акций банка не изменилась, а значит, не отразила накопленный дивидендный доход, который составит, по нашим оценкам, 12% от текущих уровней", - пишут эксперты.

Текущую оценку банка аналитики считают неоправданно низкой: в настоящее время бумага торгуется с коэффициентом цена/прибыль (P/E) на 12 месяцев вперед на уровне 3,7х, что заметно ниже среднеисторического уровня 5,2х.

Текущая стоимость акций Сбербанка составляет порядка 314 рублей за штуку.

