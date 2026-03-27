Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными

Москва. 27 марта. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными, при этом в первой половине сессии поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,8235 руб., что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 28 марта на 98,71 копейки, до 81,1443 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,58 рубля, до 93,4247 руб./EUR1.

"За неделю в преддверии налогового периода (30 марта) рубль укрепился на 2% до 11,8 за юань. По нашим оценкам, объем выплат может вырасти с 0,4 трлн рублей в январе-феврале до 0,6-0,7 трлн рублей из-за необходимости НДД. Дополнительную поддержку отечественной валюте могло оказать объявленное решение Минфина отложить до лета возобновление валютных операций в рамках бюджетного правила. Если бы не это, то в апреле Минфин мог бы начать покупки валюты. Впрочем, даже в отсутствие покупок Минфина рубль в апреле может остаться под давлением, хотя и более скромным, чем в марте. Продажа валюты экспортерами, по всей видимости, может быть неравномерной за счет лагов с поступлением экспортной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Фундаментальные факторы в виде крепкого торгового баланса и низкого оттока капитала будут давить на рубль в сторону его укрепления, в апреле Минэкономразвития пересмотрит действующий прогноз по среднему курсу на 2026 г., сказал журналистам глава ведомства Максим Решетников в кулуарах Евразийского межправительственного совета в Шымкенте (Казахстан).

"Когда все анализируешь, нужно понимать, что приток валютной выручки идет с отставанием примерно два месяца (от самого экспорта - ИФ). То есть сейчас приходит выручка за поставки в январе-феврале, когда были низкие цены на нефть. Вопрос - что будет с ценами на нефть, например, к лету? Потом вопрос - компании будут направлять всю выручку на валютный рынок или не будут, и какую часть? Сейчас норматив обязательной продажи валютной выручки нулевой. Поэтому на ситуацию нужно смотреть в комплексе", - прокомментировал министр ожидания по курсу рубля в условиях временной отмены Минфином валютных операций в рамках бюджетного правила.

"Но главное, мы понимаем, что будет все равно давить (в сторону укрепление рубля - ИФ) крепкий профицит торгового баланса и резко снизившийся отток капитала. Пока у нас чем-то не будет гармонизирован торговый баланс - услугами, ростом импорта, или сокращением экспорта, или возвращением предыдущей модели в плане оттока капитала, - то ситуация будет такой", - заявил Решетников.

"О курсе много рассуждают, надо смотреть фундаментально на модель. Мы уже говорили, что она предполагает более крепкий, чем в наших предыдущих прогнозах, курс (в сентябре закладывался среднегодовой курс 92,2 руб./$1 на 2026 г. - ИФ). Мы в апреле это будем отражать при уточнении макропрогноза", - сказал министр.

По его словам, при текущем нулевом нормативе обязательной продажи валютной выручки механизм репатриации, прописанный в президентском указе, не влияет на курс, но его можно рассматривать как потенциальный инструмент. "С нашей точки зрения, это такой потенциальный инструмент, который может быть в резерве", - ответил министр на вопрос о том, разделяет ли Минэкономразвития позицию Минфина о целесообразности нового продления указа об обязательной продаже валютной выручки (истекает в мае).

Цены на нефть продолжают заметно повышаться вечером в пятницу на опасениях, что конфликт на Ближнем Востоке затянется. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 3,46%, до $111,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,75%, до $98,01 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 5,7%, WTI - на 4,6% на противоречивых заявлениях Тегерана и Вашингтона по поводу мирного урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке. Представители американской администрации заявляли о переговорах с иранскими чиновниками, в то время как последние эту информацию опровергали, подчеркивая, что сейчас происходит лишь обмен посланиями через посредников.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям. С одной стороны, это дает сторонам больше времени для организации и проведения мирных переговоров, а с другой - позволяет Соединенным Штатам нарастить военное присутствие в регионе.

Тем временем Ормузский пролив остается фактически закрытым, что приводит к существенному сокращению поставок топлива на мировой рынок. С начала марта Brent подскочила в цене на 52%, WTI - на 43%. Разница объясняется тем, что США начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 27 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 13 базисных пунктов - до 14,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в пятницу уменьшилась на 2 базисных пункта - до 15,13% годовых, версия на срок 3 месяца - на 1 базисный пункт - до 15,71% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев отступила на 2 базисных пункта и составила 16,51% годовых.