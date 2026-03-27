.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в феврале снизилось на 0,9%
Промпроизводство в РФ в феврале сократилась на 0,9% после снижения на 0,8% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства РФ за февраль на 0,9%
 
На фоне ожидаемого замедления экономики Минэкономразвития понизит прогноз роста на 2026 г. с 1,3%
Замедление экономики РФ в начале года было ожидаемым, а снижение ключевой ставки мало повлияет на динамику ВВП в 2026 г., заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. В апреле министерство понизит прогноз по росту ВВП РФ в текущем году с 1,3% в...
 
Распределение допдоходов компаний на фоне конфликта на Ближнем Востоке обсуждались на встрече РСПП и Путина
Российский бизнес не ждёт повышения фискальной нагрузки на фоне сверхдоходов из-за благоприятной ценовой конъюнктуры на энергоносители, эта тема поднималась на встрече бюро правления РСПП с президентом Владимиром Путиным в четверг, и он дал понять,...
 
В РФ снижается число пекарен
В российских городах-миллионниках, по данным на март 2026 г., работало около 7600 отдельно стоящих пекарен, подсчитал сервис 2ГИС. По его данным, это на 7% меньше, чем было годом ранее. Рост этого сегмента фактически прекратился, сегодня он...
 
27 марта 2026 года 19:23

Рубль в пятницу упал в паре с юанем перед выходными

Москва. 27 марта. Китайский юань заметно укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль упал перед выходными, при этом в первой половине сессии поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.

Согласно расписанию Федеральной налоговой службы, в понедельник, 30 марта, в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,8235 руб., что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 28 марта на 98,71 копейки, до 81,1443 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,58 рубля, до 93,4247 руб./EUR1.

"За неделю в преддверии налогового периода (30 марта) рубль укрепился на 2% до 11,8 за юань. По нашим оценкам, объем выплат может вырасти с 0,4 трлн рублей в январе-феврале до 0,6-0,7 трлн рублей из-за необходимости НДД. Дополнительную поддержку отечественной валюте могло оказать объявленное решение Минфина отложить до лета возобновление валютных операций в рамках бюджетного правила. Если бы не это, то в апреле Минфин мог бы начать покупки валюты. Впрочем, даже в отсутствие покупок Минфина рубль в апреле может остаться под давлением, хотя и более скромным, чем в марте. Продажа валюты экспортерами, по всей видимости, может быть неравномерной за счет лагов с поступлением экспортной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Фундаментальные факторы в виде крепкого торгового баланса и низкого оттока капитала будут давить на рубль в сторону его укрепления, в апреле Минэкономразвития пересмотрит действующий прогноз по среднему курсу на 2026 г., сказал журналистам глава ведомства Максим Решетников в кулуарах Евразийского межправительственного совета в Шымкенте (Казахстан).

"Когда все анализируешь, нужно понимать, что приток валютной выручки идет с отставанием примерно два месяца (от самого экспорта - ИФ). То есть сейчас приходит выручка за поставки в январе-феврале, когда были низкие цены на нефть. Вопрос - что будет с ценами на нефть, например, к лету? Потом вопрос - компании будут направлять всю выручку на валютный рынок или не будут, и какую часть? Сейчас норматив обязательной продажи валютной выручки нулевой. Поэтому на ситуацию нужно смотреть в комплексе", - прокомментировал министр ожидания по курсу рубля в условиях временной отмены Минфином валютных операций в рамках бюджетного правила.

"Но главное, мы понимаем, что будет все равно давить (в сторону укрепление рубля - ИФ) крепкий профицит торгового баланса и резко снизившийся отток капитала. Пока у нас чем-то не будет гармонизирован торговый баланс - услугами, ростом импорта, или сокращением экспорта, или возвращением предыдущей модели в плане оттока капитала, - то ситуация будет такой", - заявил Решетников.

"О курсе много рассуждают, надо смотреть фундаментально на модель. Мы уже говорили, что она предполагает более крепкий, чем в наших предыдущих прогнозах, курс (в сентябре закладывался среднегодовой курс 92,2 руб./$1 на 2026 г. - ИФ). Мы в апреле это будем отражать при уточнении макропрогноза", - сказал министр.

По его словам, при текущем нулевом нормативе обязательной продажи валютной выручки механизм репатриации, прописанный в президентском указе, не влияет на курс, но его можно рассматривать как потенциальный инструмент. "С нашей точки зрения, это такой потенциальный инструмент, который может быть в резерве", - ответил министр на вопрос о том, разделяет ли Минэкономразвития позицию Минфина о целесообразности нового продления указа об обязательной продаже валютной выручки (истекает в мае).

Цены на нефть продолжают заметно повышаться вечером в пятницу на опасениях, что конфликт на Ближнем Востоке затянется. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск поднимается на 3,46%, до $111,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 3,75%, до $98,01 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 5,7%, WTI - на 4,6% на противоречивых заявлениях Тегерана и Вашингтона по поводу мирного урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке. Представители американской администрации заявляли о переговорах с иранскими чиновниками, в то время как последние эту информацию опровергали, подчеркивая, что сейчас происходит лишь обмен посланиями через посредников.

Накануне президент США Дональд Трамп принял решение отложить до 6 апреля запланированные удары по иранским электростанциям. С одной стороны, это дает сторонам больше времени для организации и проведения мирных переговоров, а с другой - позволяет Соединенным Штатам нарастить военное присутствие в регионе.

Тем временем Ормузский пролив остается фактически закрытым, что приводит к существенному сокращению поставок топлива на мировой рынок. С начала марта Brent подскочила в цене на 52%, WTI - на 43%. Разница объясняется тем, что США начали высвобождать нефть из стратегических резервов.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 27 марта, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 13 базисных пунктов - до 14,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в пятницу уменьшилась на 2 базисных пункта - до 15,13% годовых, версия на срок 3 месяца - на 1 базисный пункт - до 15,71% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев отступила на 2 базисных пункта и составила 16,51% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
27 марта 2026 года 19:50
Рынок акций на неделе упал ниже 2800п по индексу МосБиржи из-за продолжающейся паузы в переговорах по Украине
Рынок акций РФ на неделе снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры на опасениях ускорения мировой инфляции в условиях подорожавшей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, также инвесторы сокращали позиции в отсутствии новостей о дальнейших трехсторонних переговорах по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа поддержки 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля.    читать дальше
.
27 марта 2026 года 19:45
Рынок акций завершил пятницу откатом ниже 2800п по индексу МосБиржи, неделю закрыл в "минусе"
Москва. 27 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился по большинству blue chips вслед за внешними фондовыми площадками из-за опасений ускорения мировой инфляции и на фоне сохраняющейся неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию; сдерживающим фактором выступала дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $112 за баррель) из-за рисков длительного военного конфликта на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 2800 пунктов, обновив минимум с конца февраля.    читать дальше
.
27 марта 2026 года 19:01
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ВТБ
"Велес Капитал" присвоил акциям ВТБ рекомендацию "покупать" с целевой ценой 115 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева. В течение года финансовый сектор показывал отстающую динамику по сравнению с Индексом Мосбиржи, отмечает эксперт. Акции ВТБ были...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 18:54
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мечела
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив акций ПАО "Мечел" на фоне слабых финрезультатов компании за 2025 год, сообщается в материале аналитиков. "Мечел" опубликовал финансовые результаты за 2025 год: EBITDA в годовом сопоставлении сократилась на 86%, свободный...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 18:27
Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику на следующей неделе - "Велес Капитал"
Цена нефти Brent может вернуться к мартовскому пику ($119,50/барр.) на следующей неделе в случае эскалации ситуации на Ближнем Востоке, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Фьючерсы на нефть Brent после нисходящей коррекции устояли выше краткосрочной...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 17:57
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF с целевой ценой $52,17 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 38,2%, сообщается в материале аналитика Игоря Додонова. "Мы положительно оцениваем перспективы бизнеса компаний, входящих в...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 17:32
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань на следующей неделе - ПСБ
Вероятно закрепление курса пары рубль/юань в диапазоне 11,5-12 руб./юань, а цены нефти Brent - в рамках $90-110 за баррель на следующей неделе, говорится в комментарии аналитиков ПСБ. "Рубль продолжил волну восстановления, чему способствуют продажи валюты со стороны экспортеров - повышенный объем...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 17:01
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ВТБ с целевой ценой 125 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. ВТБ раскрыл финансовые результаты по МСФО за январь-февраль 2026 года: чистая прибыль составила 68,8 млрд руб. (-11,2% г/г), кредитный портфель вырос с начала года на...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 16:35
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций НЛМК
ПСБ подтверждает долгосрочную позитивную оценку акций "НЛМК" с целевой ценой 150 рублей за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка Евгений Локтюхов. "НЛМК" представил отчетность за 2025 год, которая оказалась хуже наших...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 16:01
ПСБ повысил прогнозную цену акций Ленты до 2900 руб
Банк ПСБ повысил прогнозную цену акций МКПАО "Лента" до 2900 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Лента" опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2025 год: - выручка: 1,104 трлн руб. (+24,2% г/г); - скорр. EBITDA: 83,7 млрд руб. (+22,8% г/г); - ретабельность...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 15:34
Рубль днем развернулся вниз и понижается в паре с юанем перед выходными
Москва. 27 марта. Китайский юань отыграл утренние потери и повышается на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль, напротив, растерял рост первой половины сессии и умеренно дешевеет перед выходными. Ранее поддержку его котировкам оказывал спрос на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговым выплатам марта.    читать дальше
.
27 марта 2026 года 15:31
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Циана
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций МКПАО "Циан" и целевую цену на уровне 720 руб. за бумагу, говорится в обзоре банка. "Результаты "Циана" за 4К25 оказались на 1-5% ниже рыночных прогнозов и на 0,3-6% лучше, чем мы ожидали, по динамике выручки и скорр. EBITDA, - пишут эксперты...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 15:01
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Oilfield Services класса H с прогнозной стоимостью 14 гонконгских долларов (HKD) за штуку, что соответствует потенциалу роста на 42%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "Вышедший на этой неделе отчет China Oilfield Services за...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 14:31
Базовый сценарий для рубля на апрель - диапазон 75-80 руб./$1 - УК "Первая"
диапазоны 75-80 руб./$1 и 10,9-11,6 руб./юань, для нефти Brent - $110/барр., говорится в комментарии аналитиков УК "Первая". "При отсутствии разовых неожиданных факторов, в базовом сценарии в апреле рубль может находиться в диапазоне 75-80 руб./$1 (10,9-11,6 руб./юань), - прогнозирует эксперт...    читать дальше
.
27 марта 2026 года 14:02
ЦБ РФ может рассмотреть вариант снижения ставки на 100 б.п. в апреле - ПСБ
Банк России может рассмотреть на заседании в апреле 2026 года вариант снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов (б.п.), считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. Тезис о высоких рисках переохлаждения экономики остается актуальным, отмечает эксперт. Так как динамика промышленности тесно...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.