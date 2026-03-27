"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ВТБ

"Велес Капитал" присвоил акциям ВТБ рекомендацию "покупать" с целевой ценой 115 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Жителева.

В течение года финансовый сектор показывал отстающую динамику по сравнению с Индексом Мосбиржи, отмечает эксперт. Акции ВТБ были намного волатильнее рынка из-за ряда корпоративных событий. Новость о рекордных дивидендах дала позитивный импульс, однако затем банк сообщил о проблемах с достаточностью капитала и намерением произвести дополнительную эмиссию акций.

Эмиссия, помимо размытия доли миноритариев, произошла с дисконтом к рыночной цене, что оказало давление на цену.

"Перед отчетностью ВТБ сообщил о конвертации привилегированных акций по близкой к рыночной цене, что позитивно для миноритарных акционеров, - отмечает Жителев. - По итогам 2025 года банк получил чистую прибыль в размере 502 млрд руб. и, по заявлению менеджмента, намерен стабильно выплачивать дивиденды, но доля распределяемой прибыли может быть от 25% до 50% в зависимости от выполнения норматива достаточности капитала. Учитывая неопределенность размера дивидендов, мы добавили премию за риск к стоимости капитала в размере 7,5%".

Даже с учетом повышенной неопределенности эксперт считает акции банка недооцененными.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.